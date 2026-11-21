Der bundesdeutsche Star-Politologe Herfried Münkler spricht von einer Pentarchie, also von fünf Weltmächten, die die Weltordnung des 21. Jahrhunderts bestimmen würden. Und er meint damit die USA, Russland, China, Indien und auch die Europäische Union. Gleichwertig wären diese aber wohl nicht. Ob vor allem die zerrissene EU mit den großen Atommächten und den Ländern mit mehr als einer Milliarde Menschen mithalten kann, ist die Frage.