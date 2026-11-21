Da saßen sie nun also erstmals an einem Tisch, die Staatenlenker der drei größten Mächte des Planeten. Der chinesische Gastgeber, der US-Präsident und der Autokrat aus dem Kreml und sprachen dem Vernehmen nach über den Weltfrieden, Abrüstung und wohl auch über ein mögliches Ende des Ukraine Kriegs. Und vielleicht auch über die künftige Aufteilung der Welt.
EINERSEITS hieß es, das sei ein historisches Treffen gewesen, so wie seinerzeit in Jalta als Roosevelt, Churchill und Stalin gemeinsam das Schicksal der Menschheit besiegelten.
ANDERERSEITS wurde dem kritischen Beobachter dabei auch einmal mehr deutlich, wie groß das Ungleichgewicht zwischen diesen drei Weltmächten ist. Wenn man einmal die Verfügungsgewalt über Nuklearsprengköpfe außer Acht lässt, zeigt dies allein schon die Anzahl der Menschen, über die diese drei Staatenlenker herrschen. China hat 1,4 Milliarden Einwohner, die USA 340 Millionen und Russland nur etwa 140 Millionen.
Der bundesdeutsche Star-Politologe Herfried Münkler spricht von einer Pentarchie, also von fünf Weltmächten, die die Weltordnung des 21. Jahrhunderts bestimmen würden. Und er meint damit die USA, Russland, China, Indien und auch die Europäische Union. Gleichwertig wären diese aber wohl nicht. Ob vor allem die zerrissene EU mit den großen Atommächten und den Ländern mit mehr als einer Milliarde Menschen mithalten kann, ist die Frage.
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