Frachtschiff im Finnischen Meerbusen von Drohnen angegriffen

Ein Frachtschiff auf dem Weg nach Kaliningrad ist nach russischen Angaben in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen worden. Der Vorfall habe sich drei Seemeilen (etwa 5,6 Kilometer) von der russischen Grenze entfernt ereignet, teilte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Die Besatzung werde evakuiert und das Ausmaß der Schäden untersucht.