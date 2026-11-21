Mühsam und unter viel Aufmerksamkeit ist die Krim-Brücke von Russland erbaut worden – für Kremlchef Wladimir Putin gilt sie als das Prestigeprojekt schlechthin. Doch laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat das erst im Jahr 2018 vollendete Bauwerk keine Zukunft.
Seit bald fünf Jahren überzieht Russland die Ukraine mit einem zerstörerischen Angriffskrieg und hat schon mehrfach Brücken in der Hauptstadt Kiew attackiert. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine in dieser Woche dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört.
Putin müsse verstehen, dass sie „sowieso nicht stehen bleiben wird“, sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders „NBC“. Er verwies darauf, dass das russische Militär vor allem heuer Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe. „Und natürlich mussten wir darauf reagieren.“
Das Bauwerk gilt als Prestige-Projekt von Putin. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Russland greift Energieanlagen an
Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag Energieanlagen und ein Frachtschiff in der Ukraine angegriffen. Russische Drohnen hätten das Wärmekraftwerk in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk sowie ein Umspannwerk in der Region Riwne getroffen, die beide die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.
Russland habe außerdem ein Frachtschiff in der Nähe von Odessa attackiert, das Güter mit doppeltem Verwendungszweck für das ukrainische Militär transportiert habe, hieß es aus dem Ministerium.
Frachtschiff im Finnischen Meerbusen von Drohnen angegriffen
Ein Frachtschiff auf dem Weg nach Kaliningrad ist nach russischen Angaben in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen worden. Der Vorfall habe sich drei Seemeilen (etwa 5,6 Kilometer) von der russischen Grenze entfernt ereignet, teilte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Die Besatzung werde evakuiert und das Ausmaß der Schäden untersucht.
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