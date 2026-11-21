Endlich wieder Oberhaus-Eishockey am einst gefürchteten Kapfenberger Eis! Früher gastierten die österreichischen Meister regelmäßig in der Arena in der Johann-Brandl-Gasse – am Samstag (17.30) sorgt Champion Graz99ers für einen einmaligen Auftritt gegen Schlusslicht Vorarlberg.
„Eishockey in Kapfenberg hat Riesentradition“, sagt Peter Znenahlik, der von 1995 bis 1998 drei Saisonen lang in der Böhlerstadt für die Pewag Tigers (einer von insgesamt acht Klubnamen, den das Böhlerstädter Eishockey aufgrund etlicher Neugründungen bislang geführt hat) gespielt hatte, sogar ihr Kapitän war. Und der „Herbert Prohaska des Eishockey“ hat Kapfenberg (wo es selbst in der dritten Liga Kulissen bis zu 3145 Fans gibt) noch immer in guter Erinnerung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.