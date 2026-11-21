„Eishockey in Kapfenberg hat Riesentradition“, sagt Peter Znenahlik, der von 1995 bis 1998 drei Saisonen lang in der Böhlerstadt für die Pewag Tigers (einer von insgesamt acht Klubnamen, den das Böhlerstädter Eishockey aufgrund etlicher Neugründungen bislang geführt hat) gespielt hatte, sogar ihr Kapitän war. Und der „Herbert Prohaska des Eishockey“ hat Kapfenberg (wo es selbst in der dritten Liga Kulissen bis zu 3145 Fans gibt) noch immer in guter Erinnerung.