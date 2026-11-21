Erst schoss Desire Doue Paris Saint-Germain zur 2:1-Führung, dann musste er nach einer Horror-Szene verletzt vom Platz getragen werden.
Es war in der 38. Minute im Spiel gegen Nizza: Doue dribbelt sich durch seine Gegenspieler, doch plötzlich knickt sein rechtes Knie weg. Der Franzose geht sofort zu Boden, krümmt sich und schreit vor Schmerzen.
Mitspieler, Betreuer und Fans sind schockiert. Sofort eilte die medizinische Abteilung auf den Platz. Doch schnell wurde klar: Doue muss verletzt vom Platz. Unter Tränen wird er auf der Trage vom Feld gebracht, die Hände über dem Gesicht zusammengeschlagen.
Doppelt schlimm: Nur wenige Minuten zuvor hatte Doue noch für den Champions-League-Sieger getroffen. Am Ende ging PSG mit 3:2 vom Platz, verlor aber mit Doue nach Khvicha Kvaratskhelia einen weiteren wichtigen Angreifer.
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