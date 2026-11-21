Auch bei dem jetzigen Votum geht es um Pläne zur Unterbringung von Asylsuchenden auf dem stillgelegten Militärgelände Barnham in Ostengland. Nach Regierungsangaben könnten dort mehr als 900 Menschen untergebracht werden. Britischen Medien zufolge haben die Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch Sicherheitsbedenken und fürchten etwa die Unterbringung von deutlich mehr Menschen.