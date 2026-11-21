Der LASK besiegte Verfolger Hartberg klar mit 2:1 – und blieb damit am Spitzenduo dran. Trainer Didi Kühbauer hätte sich dennoch einen höheren Sieg gewünscht – hier die Stimmen zum Spiel via Sky ...
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, speziell zweite Hälfte haben wir uns das Leben viel zu schwer gemacht, hätten da ein 3:1, 4:1 oder 5:1 schießen müssen, weil wir klar überlegen waren. So ist das Spiel aber bis zur letzten Minute auf des Messers Schneide gestanden und gerade die letzten Partien gegen Hartberg haben gezeigt, dass da immer noch was passieren kann. Grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und wichtige drei Punkte geholt. Das Einzige, was mich gerade nicht freut, ist die hoffentlich nicht schwere Verletzung von Andres Andrade. Er hat große Schmerzen gehabt, wir wissen im Moment noch nicht genau, was er hat, er ist gerade beim MR.“
Xavier Mbuyamba (LASK-Spieler): „Es war ein hartes Spiel. Wir hatten dann schon auch einige Möglichkeiten zu treffen, aber auch die Hartberger. Ich denke, das war auch der Grund, warum das Spiel so knapp war. Wir waren nicht effizient genug. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen, aber dann habe ich meine Teamkollegen gehört, die gemeint haben, dass ich schießen soll. Dann habe ich mir gedacht, ich mache es doch und es hat wieder funktioniert.“
Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir gegen eine der besten Mannschaften Österreichs spielen durften, die uns international vertritt und dort auch Ausrufezeichen setzt. Wir haben versucht, von Anfang an mutig zu sein, ich habe ein Spiel gesehen, wo vieles von den Jungs umgesetzt wurde, was ich von ihnen sehen wollte. Hinten hinaus kannst du vielleicht noch den Ausgleich machen, vorher hatte der LASK schon genug Möglichkeiten, resultierend aus den größeren Räumen, die wir ihnen gegeben haben. Der LASK hat einige Spieler, die in ihrer Prime sind, wie Horvath, Kalajdzic oder Usor, um ein paar zu nennen, auf der anderen Seite sind junge Spieler, die ihre ersten Versuche in der Bundesliga machen. Solche Spiele sind wichtig, damit sie sehen, dass der Abstand gar nicht so groß ist. Man muss die Niederlage hinnehmen, wir haben aber auch gesehen, dass wir auf einem richtig guten Weg sind.“
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