Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir gegen eine der besten Mannschaften Österreichs spielen durften, die uns international vertritt und dort auch Ausrufezeichen setzt. Wir haben versucht, von Anfang an mutig zu sein, ich habe ein Spiel gesehen, wo vieles von den Jungs umgesetzt wurde, was ich von ihnen sehen wollte. Hinten hinaus kannst du vielleicht noch den Ausgleich machen, vorher hatte der LASK schon genug Möglichkeiten, resultierend aus den größeren Räumen, die wir ihnen gegeben haben. Der LASK hat einige Spieler, die in ihrer Prime sind, wie Horvath, Kalajdzic oder Usor, um ein paar zu nennen, auf der anderen Seite sind junge Spieler, die ihre ersten Versuche in der Bundesliga machen. Solche Spiele sind wichtig, damit sie sehen, dass der Abstand gar nicht so groß ist. Man muss die Niederlage hinnehmen, wir haben aber auch gesehen, dass wir auf einem richtig guten Weg sind.“