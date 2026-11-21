Drei junge Tote in nur drei Tagen forderte der Straßenverkehr in Oberösterreich. Am späten Freitagabend war ein 23-jähriger Innviertler bei schwerem Frontalcrash noch am Unfallort verstorben. Im Heimatort und im Verein, für den er selbst gekickt hatte, herrschten am Samstag Schock und Trauer.
Schon wieder nahm ein junges Leben auf einer oberösterreichischen Straße ein viel zu frühes Ende. Gegen 23.40 Uhr waren in der Nacht zum Samstag ein 35-Jähriger aus Zell an der Pram und ein 23-jähriger Kopfinger – beide fuhren einen Audi-Kombi – auf der B 137 frontal kollidiert. Wie es auf dem geraden Brückenabschnitt auf der Bundesstraße zu dem fatalen Zusammenstoß kommen konnte, ermittelt die Polizei.
„Ein Trümmerhaufen“
„Es war ein wüstes Bild, wie wir eingetroffen sind, ein Trümmerhaufen. Wir haben den Jüngeren per Crashrettung geborgen, trotzdem kam für ihn jede Hilfe zu spät“, bedauert Johannes Hellwagner, Kommandant der FF Zell an der Pram. Der ältere Lenker kam mit der Rettung in das Krankenhaus Passau.
Spontanes Gedenken
„Es ist nie in Worte zu fassen, wenn so junge Leute auf so tragische Weise ums Leben kommen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen“, so der Kopfinger Bürgermeister Bernhard Schasching. Das Opfer, das eine jüngere Schwester hat, hatte lange bei der Union Josko Kopfing gekickt. Angehörige, Freunde und Hinterbliebene trafen sich spontan am Samstag, um ihm zu gedenken.
Für uns im Verein ist der Unfall ein riesiger Schock. Lukas hat 2023 wegen seiner Arbeit zu spielen aufgehört, aber hat auch danach jedes einzelne Spiel besucht
Sportlicher Leiter Markus Eichinger im Namen der Union Josko Kopfing
Treuer Fan des Vereins
„Für uns im Verein ist der Unfall ein riesiger Schock. Lukas war seit 2012 bei uns, hat den ganzen Nachwuchs durchgemacht. 2023 hat er wegen seiner Arbeit aufgehört, aber er war nie weg vom Verein“, drückt der sportliche Leiter Markus Eichinger der Familie auch im Namen der Union tiefstes Mitgefühl aus. Im Gegenteil. Lukas hatte sich jedes einzelne Heim- und Auswärtsspiel besucht, war, wie seine Eltern und einige Verwandte, weiterhin involviert, und einer der treuesten Fans des Vereins.
Häufung junger Verkehrstoter
Erst Mittwochnacht war Sally (18) aus Nußbach auf der A 1 in St. Valentin bei 80 km/h aus dem Pkw gefallen, gestorben. Und am Donnerstag erlag eine Wienerin (15) nach einem Frontalcrash auf der B 3 bei Saxen im Linzer Kepler Uniklinikum ihren schweren Verletzungen.
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