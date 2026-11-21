Treuer Fan des Vereins

„Für uns im Verein ist der Unfall ein riesiger Schock. Lukas war seit 2012 bei uns, hat den ganzen Nachwuchs durchgemacht. 2023 hat er wegen seiner Arbeit aufgehört, aber er war nie weg vom Verein“, drückt der sportliche Leiter Markus Eichinger der Familie auch im Namen der Union tiefstes Mitgefühl aus. Im Gegenteil. Lukas hatte sich jedes einzelne Heim- und Auswärtsspiel besucht, war, wie seine Eltern und einige Verwandte, weiterhin involviert, und einer der treuesten Fans des Vereins.