„Es bringt nichts, wenn Putin auf internationalen Gipfeltreffen erscheint, über den roten Teppich schreitet und die Sprache des Friedens spricht, während wir in den darauffolgenden Tagen massive Bombardierungen vor allem von ziviler Infrastruktur erleben“, sagte Streeting den Angaben nach. „Deshalb denke ich, dass wir in Europa genau wissen, mit wem wir es bei Putin zu tun haben.“