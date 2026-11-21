Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting zieht Parallelen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem berühmten britischen Kriegspremier Winston Churchill. Der Ukrainer habe nicht nur viel für sein Land, sondern für Europa getan.
„Ich glaube nicht, dass es seit Winston Churchill einen europäischen Staatsführer gegeben hat, der mehr für die Würde und Freiheit nicht nur seines Volkes und Landes, sondern auch unseres Kontinents getan hat“, sagte Streeting bei einem Besuch in Kiew.
Der frühere konservative Premierminister aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges verkörpert für viele Briten bis heute die historische Bedeutung des Amtes und hat Legendenstatus. Großbritannien habe eine „große Achtung“ vor der Führungsstärke Selenskyjs und dem Mut des ukrainischen Volkes. „Wir werden euch so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist“, sagte Streeting.
Selenskyj bezeichnete auf X das Treffen mit Streeting als „gut und produktiv“. Man habe „über spezifische Verteidigungsfähigkeiten gesprochen, die die Ukraine derzeit dringend benötigt“:
Streeting: Putin ist „kaltblütiger Mörder“
Über Kremlchef Wladimir Putin hingegen fällte der Labour-Politiker ein vernichtendes Urteil. Der russische Präsident sei ein „kaltblütiger Mörder“, sagte Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Noch vor wenigen Tagen bezeichnete US-Präsident Donald Trump Putin bei einem gemeinsamen Treffen mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping als Freund.
„Es bringt nichts, wenn Putin auf internationalen Gipfeltreffen erscheint, über den roten Teppich schreitet und die Sprache des Friedens spricht, während wir in den darauffolgenden Tagen massive Bombardierungen vor allem von ziviler Infrastruktur erleben“, sagte Streeting den Angaben nach. „Deshalb denke ich, dass wir in Europa genau wissen, mit wem wir es bei Putin zu tun haben.“
Nach dem Absturz mutmaßlich russischer Flugkörper in Polen forderte Streeting die Verbündeten der Ukraine zudem dazu auf, die Ukraine noch stärker zu unterstützen.
Kooperation beim Bau von Drohnen vereinbart
Zudem vereinbarten Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara bei ihrem Treffen in Kiew eine Kooperation bei der Herstellung von Drohnen. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilte.
Die Ukraine hat im Kriegsverlauf eine Reihe von Drohnen für diverse Einsatzmöglichkeiten in der Luft, an Land und auf See entwickelt. Mit verstärkter Reichweite können sogar Ziele in Sibirien angegriffen werden. Die Auslagerung der Produktion aus der Ukraine nach Großbritannien verhindert unter anderem direkte russische Angriffe.
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