Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut der Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde.
Gemessen wurde jeweils der Weg vom Bevölkerungsschwerpunkt der Gemeinden bis zum nächsten öffentlichen Spital. Am längsten dauert die Fahrt ins Spital demnach von den Tiroler Gemeinden Sölden und Tux aus mit 61 bzw. knapp 59 Minuten. Auch weitere Bergregionen in Tirol und Vorarlberg weisen lange Fahrtzeiten von über 50 Minuten auf.
Geografisch bedingt ebenfalls überdurchschnittlich lang braucht man unter anderem aus dem Kärntner Lesachtal: Die Fahrt ins Bezirkskrankenhaus Lienz dauert rund 52 Minuten.
Auch von einigen steirischen Gemeinden rund um Mariazell und dem angrenzenden Niederösterreich aus sind die Anfahrtswege zeitintensiv: Während man vom bekannten Wallfahrtsort ca. 49 Minuten bis ins Landesklinikum Scheibbs braucht, beträgt die Fahrzeit vom benachbarten Mitterbach am Erlaufsee (Niederösterreich) ebenfalls über 40 Minuten. Knapp eine Stunde fährt man von Wildalpen ins Landesklinikum. Auch aus den Gemeinden Landl (52 Minuten bis ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Ybbs) und Radmer (58 Minuten bis ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark) sind lange Anfahrtszeiten zu verzeichnen. Auch aus einigen burgenländischen Gemeinden im Seewinkel fährt man zwischen 40 bis 55 Minuten ins nächste Spital.
Flotteste Anfahrten aus Schärding und Wien-Floridsdorf
Der Median der Anfahrtszeiten beträgt österreichweit 18 Minuten – das bedeutet, in der Hälfte der Gemeinden und Wiener Bezirke liegt die Fahrzeit niedriger, in der anderen höher. Der Durchschnitt der Anfahrtsdauer beträgt österreichweit knapp 19 Minuten. Am schnellsten im Spital ist man vom oberösterreichischen Schärding und Wien-Floridsdorf aus. Anzumerken ist hier, dass sich die Spitäler nahe an den jeweiligen Messpunkten befinden.
Bundesländer: In Wien die kürzesten Wege
Im Schnitt am flottesten ist man in Wien: Hier beträgt die Anfahrtszeit durchschnittlich etwas weniger als fünf Minuten. In allen anderen Bundesländern liegt der Schnitt über 15 Minuten. Mit durchschnittlich mehr als 22 Minuten dauert der Weg in Kärnten am längsten, gefolgt von Tirol (21,5 Minuten), Vorarlberg (knapp 20 Minuten) und Oberösterreich mit 19 Minuten.
Czypionka: Spitalsinfrastruktur „sehr kleinteilig“
Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) erklärte auf Anfrage, die Spitalsinfrastruktur in Österreich sei „sehr kleinteilig“. „Es gibt sehr überzeugende Literatur, dass größere Volumina an Behandlungen positiv auf die Qualität wirken, und gleichzeitig gibt es eine Größenabhängigkeit der Effizienz.“ Daher versuche man international eher größere Spitäler zu bilden.
Die Problematik ergebe sich eher aus der „Spitalslastigkeit“ des österreichischen Systems. Er verwies darauf, dass die Politik mehr ambulante Leistungen wolle – „und das würde die Fahrzeiten ins Spital auch weniger relevant machen“. Und: „Es sei auch darauf hingewiesen, dass es viele Flächenländer gibt, in denen die Fahrzeit in Spitäler deutlich höher liegt, ohne dass sich dies negativ auf die Bevölkerungsgesundheit auswirken würde“, so Czypionka mit Blick auf Skandinavien, Kanada oder etwa die USA.
Bezüglich der Randgebiete mit schlechterer Erreichbarkeit erklärte der Experte, für Notfälle müsse hier ein schnellerer Transport zur Verfügung stehen, etwa mittels Rettung oder Hubschrauber.
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