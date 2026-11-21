Auch von einigen steirischen Gemeinden rund um Mariazell und dem angrenzenden Niederösterreich aus sind die Anfahrtswege zeitintensiv: Während man vom bekannten Wallfahrtsort ca. 49 Minuten bis ins Landesklinikum Scheibbs braucht, beträgt die Fahrzeit vom benachbarten Mitterbach am Erlaufsee (Niederösterreich) ebenfalls über 40 Minuten. Knapp eine Stunde fährt man von Wildalpen ins Landesklinikum. Auch aus den Gemeinden Landl (52 Minuten bis ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Ybbs) und Radmer (58 Minuten bis ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark) sind lange Anfahrtszeiten zu verzeichnen. Auch aus einigen burgenländischen Gemeinden im Seewinkel fährt man zwischen 40 bis 55 Minuten ins nächste Spital.