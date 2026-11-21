Trotz der 2:3-Niederlage bei Pustertal sorgte ein KAC-Crack für Staunen: Travis St. Denis. Zweimal fälschte er den Puck herrlich aus der Luft ab. „Wir trainieren das, aber er hat schon eine gute Hand-Auge-Koordination“, meint Verteidiger Maxi Preiml, der den ersten Treffer vorbereitet hat. „Der direkte Weg zum Tor war mir von einem Gegenspieler verstellt, daher habe ich neben das Tor gezielt, damit Travis den Puck abfälschen kann.“