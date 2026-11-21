Die nächste Weltcup-Party im Ötztal. Genau vier Wochen nach dem gelungenen Auftakt in Sölden pilgerten gestern rund 8.000 Skiverrückte noch ein paar Kilometer rein in das Tal, um auf über 2400 Metern die Slalom-Athletinnen anzufeuern. Und mittendrin war neben Legende Franz Klammer oder dem Schweizer Kitzbühel-Rekordsieger Didier Cuche auch die amtierende Super-G-Weltmeisterin.