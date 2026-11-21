„Die ärmste Sau ist Jamal Musiala“, schnaufte Lothar Matthäus am Samstag, am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen Schalke und Stuttgart. Seine Kritik galt den Bayern-Bossen.
Dabei stört Matthäus vor allem, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ihre Zweifel an Musiala zuletzt ganz öffentlich geäußert haben, statt das Gespräch mit dem Spieler selbst zu suchen.
Was er damit meint?
Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte diese Diskussion kürzlich angestoßen und Zweifel geäußert, ob Musiala jemals wieder seine fußballerische Qualität in vollem Umfang auf den Platz bringen könne.
Weniger Gehalt?
Und auch Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte Freitagabend Gespräche über einen Gehaltsverzicht bei Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, angekündigt. „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet“, sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern bei Sky. „Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“
Matthäus versteht Bayerns Welt nicht mehr, sagte am Samstag live auf Sky: „Ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Woche ein bisschen erschrocken. Das hat bei Hoeneß angefangen, über Dreesen und jetzt, gestern, hat Karl-Heinz die klarsten Worte gefunden. Ich schätze Karl-Heinz wirklich mit ganz großem Respekt, ich kenne ihn seit über 30 Jahren und er ist ein ganz toller Mensch. Aber es sind natürlich Sätze, die er bewusst gewählt hat. Ich würde sagen: Wir haben den Verein jetzt 2 Jahre lang gelobt, der Verein ist eine große Familie, das hat er auch gezeigt. Warum setzen sich nicht beide Seiten zusammen in ein stilles Kämmerchen und klären es nicht über die Öffentlichkeit? Also Musialas Seite mit Münchens Seite.“
„Die ärmste Sau“
Dass dies bislang nicht passiert ist, will Deutschlands Rekord-Nationalspieler aus sicherer Quelle wissen. „Von Musialas Seite hört man gar nichts, der FC Bayern ist nicht auf Musialas Seite zugegangen. Es gab noch keine Gespräche“, so Matthäus. „Ich glaube, das ist dringend nötig, bevor das immer so weitergeht. Weil die ärmste Sau ist Jamal Musiala, auf den kommt der ganze Druck. Das Vernünftigste: Redet miteinander und findet eine Lösung.“
Spielergewerkschaft ermahnt Bayern
Auch die Spielergewerkschaft Fifpro meldete sich zu Wort. Bei den Aussagen von Hoeneß oder Rummenigge handle es sich „um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben.“ München habe gegenüber Musiala eine Fürsorgepflicht und dürfe Fragen zu seiner Gesundheit nicht zum Gegenstand öffentlicher Debatten machen. Zudem seien „Verträge dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief gibt einem Verein keinen Anlass, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln, genauso wenig wie eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler automatisch ein Recht auf eine Gehaltserhöhung einräumt“, erklärte Fifpro.
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