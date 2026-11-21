Matthäus versteht Bayerns Welt nicht mehr, sagte am Samstag live auf Sky: „Ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Woche ein bisschen erschrocken. Das hat bei Hoeneß angefangen, über Dreesen und jetzt, gestern, hat Karl-Heinz die klarsten Worte gefunden. Ich schätze Karl-Heinz wirklich mit ganz großem Respekt, ich kenne ihn seit über 30 Jahren und er ist ein ganz toller Mensch. Aber es sind natürlich Sätze, die er bewusst gewählt hat. Ich würde sagen: Wir haben den Verein jetzt 2 Jahre lang gelobt, der Verein ist eine große Familie, das hat er auch gezeigt. Warum setzen sich nicht beide Seiten zusammen in ein stilles Kämmerchen und klären es nicht über die Öffentlichkeit? Also Musialas Seite mit Münchens Seite.“