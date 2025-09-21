KI bedroht das Internet, wie wir es bisher kannten

Künstliche Intelligenz wirbelt bestehende Strukturen, Geschäftsmodelle sowie Arbeitsweisen durcheinander. Davon betroffen ist auch das Internet. Ein Experte skizziert drei mögliche Szenarien, wie es in Zukunft aussehen könnte und verrät, wieso seine jetzige Struktur „beängstigend wahrscheinlich“ durch OpenAI und andere große KI-Player zerstört wird. Wer die Leidtragenden des Wandels sind.
Mit einem geschätzten Vermögen von 6,6 Milliarden US-Dollar landet Matthew Prince im Milliardärs-Ranking von Forbes lediglich auf Platz 584 (Stand 18. September) und somit weit abgeschlagen hinter prominenteren Tech-Größen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos. Seine Arbeit ist jedoch der ganzen Welt bekannt: Prince ist Mitgründer und CEO des 2010 gegründeten Unternehmens Cloudflare, das als einer Art Türsteher im Internet fungiert und schädlichen Datenverkehr herausfiltert, sowie Websites etwa vor DDoS-Angriffen schützt.
