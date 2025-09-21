KI bedroht das Internet, wie wir es bisher kannten

Mit einem geschätzten Vermögen von 6,6 Milliarden US-Dollar landet Matthew Prince im Milliardärs-Ranking von Forbes lediglich auf Platz 584 (Stand 18. September) und somit weit abgeschlagen hinter prominenteren Tech-Größen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos. Seine Arbeit ist jedoch der ganzen Welt bekannt: Prince ist Mitgründer und CEO des 2010 gegründeten Unternehmens Cloudflare, das als einer Art Türsteher im Internet fungiert und schädlichen Datenverkehr herausfiltert, sowie Websites etwa vor DDoS-Angriffen schützt.