Die 99ers übersiedelten für ein Heimspiel nach Kapfenberg. Der Teilzeit-Umzug sollte ein Zeichen für die Grazer Stadtpolitik sein. Was die Fans vor Ort Fans zur Protestaktion sagten. Spieler sorgten bei 6:2-Sieg für ein Eishockey-Fest.
Keine Frage, es war anders. Ganz anders. Ein 99ers-Heimspiel in Kapfenberg. Ungewöhnlich. Doch schon eineinhalb Stunden vor dem Spiel standen die Menschen vor der Eishalle Schlange. Parkplätze waren rar. Es war auch etwas Außergewöhnliches. Etwas, wie es sonst bei den 99ers nicht stattfindet.
Noch keine Antwort
Das Match gegen die Pioneers Vorarlberg in Kapfenberg war eine Protestaktion des Eishockey-Meisters, nachdem die Holding Graz angekündigt hatte, das Sponsoring ab 2027 auszusetzen. „Uns fehlt die Wertschätzung der Stadt Graz“, sagt 99ers-Manager Bernd Vollmann, der auch in den letzten Tagen und Wochen das Gespräch mit der Stadtpolitik suchte, allerdings keine Antwort bekam.
„Grazie Kapfenberg“ – wobei der Schriftzug Graz durchgestrichen war – hieß deshalb gestern das Motto in der Hochsteiermark. Eine Aktion, die großteils gut ankam. „Die 99ers repräsentieren Graz, machen Werbung für die Stadt – auch international. Mit den Einsparungen im Sport sieht man, dass die Stadt hier aktuell nicht den richtigen Weg geht“, meinte etwa 99ers-Fan Gerald. Das konnte Graz-Anhänger Eckhart nur bestätigen: „Es ist gut, dass die 99ers hier protestieren. Die Stadt muss auch verstehen, welchen Wert die 99ers für Graz haben.“
Vielleicht spielen wir nun ja jedes Jahr ein Spiel in Kapfenberg.
99ers-Präsident Herbert Jerich
Präsident Herbert Jerich, der mit einem Partybus inklusive DJ angereist war, unterstützte die Aktion von Anfang an: „Vielleicht spielen wir nun ja jedes Jahr ein Spiel in Kapfenberg. Es war viel Arbeit für unser ganzes Team, dass das hier stattfindet. Aber es ist am Ende ein wichtiges Statement.“
Fans nicht unbedingt begeistert
Das vereinzelt – hinter vorgehaltener Hand – dennoch für Kritik sorgte: „Der Streit mit der Stadt wird auf dem Rücken der Fans ausgetragen“, knirschte eine kleine Fangruppe, die namentlich nicht genannt werden wollte, vor der Eishalle. „Wir müssen 200 Kilometer fahren – sonst ist das Spiel um die Ecke. Wir können nichts für die Auseinandersetzung mit der Stadt.“ Und dennoch setzen sich auch diese kritischen Fans ins Auto nach Kapfenberg: „Weil wir die 99ers uneingeschränkt unterstützen.“
Was ganz viele taten – und das gegen das vermeintlich „unattraktive“ Schlusslicht aus Vorarlberg. 3376 Fans kamen trotz „Umzug“ in die Halle, suchten sich rasch einen Platz. Immerhin wollte man sich einen Stehplatz mit guter Sicht sichern. Und man tat gut daran, schnell zu sein: Nach 27 Sekunden (!) sorgte Conley für das 1:0. Zwar konnten die Vorarlberger durch Murray zwischenzeitlich zum 1:1 (11.) ausgleichen. Doch davon ließen sich die Murstädter nicht beirren: Swaney per Doppelpack (21., 24.), Collins (31.), Ganahl (43.) und erneut Conley sorgten für glasklare Verhältnisse. Am Ende stand ein verdientes 6:2.
Agenten kontaktiert
Sorgen haben die 99ers hingegen im Tor. Super-Goalie Max Lagace hat sich beim 4:3-Sieg gegen Salzburg am Freitag erneut verletzt, musste mit großen Schmerzen das Eis verlassen. Und es sieht wieder nicht gut aus. Bereits in den vergangenen acht Monaten fehlte der Kanadier zweimal langfristig mit einer schweren Adduktorenverletzung. Auch diesmal dürfte es eine ähnliche Blessur sein. Eine genaue Diagnose gibt es erst nach der MR-Untersuchung am Montag.
Doch Sportchef Pinter kontaktierte bereits während des Spiels erste Spieleragenten und machte sich auf die Suche nach möglichem Ersatz. „Mir wurden auch schon rund 15 Goalies angeboten“, sagt Pinter, der noch nichts überstürzen will. „Aber fällt Lagace wieder länger aus, sind wir zum Handeln gezwungen.“ Auch mit der Verletzungs-Historie des Meistergoalies im Hinterkopf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.