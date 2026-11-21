Was ganz viele taten – und das gegen das vermeintlich „unattraktive“ Schlusslicht aus Vorarlberg. 3376 Fans kamen trotz „Umzug“ in die Halle, suchten sich rasch einen Platz. Immerhin wollte man sich einen Stehplatz mit guter Sicht sichern. Und man tat gut daran, schnell zu sein: Nach 27 Sekunden (!) sorgte Conley für das 1:0. Zwar konnten die Vorarlberger durch Murray zwischenzeitlich zum 1:1 (11.) ausgleichen. Doch davon ließen sich die Murstädter nicht beirren: Swaney per Doppelpack (21., 24.), Collins (31.), Ganahl (43.) und erneut Conley sorgten für glasklare Verhältnisse. Am Ende stand ein verdientes 6:2.