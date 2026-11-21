„Das hat mich damals schon nicht interessiert und interessiert mich jetzt auch nicht.“ Sagte Yusuf Demir im „Sky“-Interview, ebendort nach Rapids 3:0-Sieg beim GAK auf seine mitunter turbulente Vergangenheit angesprochen.
Es war wieder einmal eine Super-Vorstellung gewesen. Yusuf Demir glänzte bei Rapids Auswärtssieg in Graz mit einem Doppelpack und einer sehr sauberen Vorstellung. Seit Wochen scheint der immer noch junge Demir im Flow, wurde jüngste auch mit der Einberufung ins Nationalteam belohnt. „Das erfüllt mich mit Stolz“, sagte er im Sky-Interview.“
„Schon damals nicht“
Etwas weniger beschwingt wirkte er dann, als er auf seine mitunter turbulente Vergangenheit angesprochen wurde, in der nicht alles rund lief. Unter anderem Marc Janko, der beim Sky-Interview als Experte dabei war, hatte dann und wann kritische Worte zu Demirs Entwicklung und seiner Einstellung gefunden. Demir gab sich in dieser Causa gefühlskalt (und ein wenig trotzig). „Das hat mich damals schon nicht interessiert und interessiert mich jetzt auch nicht.“
Danach war nicht mehr viel rauszubekommen aus dem 23-Jährigen. Wie‘s so um seine Gedanken an den Meistertitel bestellt ist, wollte Moderator Jörg Künne wissen. Demir: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Nächste Woche wartet Lustenau. Da wollen wir wieder punkten.“ Mit dem aktuellen Flow sollte auch das machbar sein.
Und das hatten die beiden Trainer nach dem Spiel zu sagen:
Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben ganz gut begonnen, aber dass Rapid die bessere Mannschaft ist, ist kein Geheimnis. Wir haben eine unnötige Gelb-Rote Karte bekommen, trotzdem haben wir es bis zur Halbzeit gut umgesetzt. Dann hatten wir ein Blackout beim zweiten Gegentor und das Spiel war entschieden.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war eine klare Angelegenheit. Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt, aber in der ersten Hälfte haben wir teilweise zu langsam gespielt. Wir konzentrieren uns auf die kleinen Dinge und die tägliche Arbeit. Wichtig ist auch, dass sich die Fans mit der Mannschaft identifizieren, weil sie sehen, dass die Mannschaft hart arbeitet.“
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