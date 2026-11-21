„Schon damals nicht“

Etwas weniger beschwingt wirkte er dann, als er auf seine mitunter turbulente Vergangenheit angesprochen wurde, in der nicht alles rund lief. Unter anderem Marc Janko, der beim Sky-Interview als Experte dabei war, hatte dann und wann kritische Worte zu Demirs Entwicklung und seiner Einstellung gefunden. Demir gab sich in dieser Causa gefühlskalt (und ein wenig trotzig). „Das hat mich damals schon nicht interessiert und interessiert mich jetzt auch nicht.“