Formel-1-Experte Mathias Lauda spricht im „Krone“-Talk über die Risiken und die Herausforderungen beim Saisonfinale in katar und Abu Dhabi, den neuen Weltmeister und die Frage, ob in der kommenden Saison ein ganz besonderer Nervenkitzel wartet.
Nach Las Vegas biegt die Formel 1 in die Zielgerade ein – mit Katar und Abu Dhabi stehen noch zwei Stopps am Programm, die „Krone“ plauderte mit ServusTV-Experte Mathias Lauda, Sohn des dreifachen Weltmeisters Niki, über die aktuellen Ereignisse.
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