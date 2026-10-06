Wenn im Gefängnis die Zeit für den Neustart fehlt

Fehlendes Personal und überfüllte Anstalten belasten den Strafvollzug in Vorarlberg. Auch in Sachen Resozialisierung gibt es laut NEUSTART-Leiter Johannes Pircher-Sanou massive Probleme.
Der Personalmangel in Österreichs Justizanstalten ist seit Jahren ein großes Thema. Zuletzt kam es wegen schwerer Gewaltdelikte wieder aufs Tableau. Zu wenig Personal, eine hohe Belastung und schwierige Rahmenbedingungen bestimmen den Alltag im Strafvollzug. Auch in der Justizanstalt Feldkirch sind die Folgen spürbar, wie Justizgewerkschafter Gerhard Stoppel erst jüngst im Gespräch mit der „Krone“ schilderte.
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