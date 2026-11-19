„Perspektiven des Verlangens“ will Intendantin Lilli Paasikivi im Sommer 2027 beleuchten. Das Verlangen der Bregenzer Festspiele, möglichst viele Karten zu verkaufen, lässt sich gut an. Nach dem Sommer 2026, bei dem das Spiel auf dem See erfreulich viel Publikum anzog, sind für 2027 bereits zwei Drittel der Plätze gebucht. Weiters besteht seitens der Festspiele das Verlangen nach Subventionen von Bund und Land, doch deren Zusagen lassen auf sich warten – ein schwieriger Zustand, der die Planung erheblich erschwert, wie Präsident Hans-Peter Metzler bei der Programmpräsentation im Festspielhaus ausführte.