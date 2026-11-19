Unter dem Motto „Perspektiven des Verlangens“ präsentieren die Bregenzer Festspiele ihr Programm für den Sommer 2027. Während die Verkaufszahlen bereits boomen, stehen zwei große Liebestragödien und zeitgenössisches Musiktheater im künstlerischen Mittelpunkt.
„Perspektiven des Verlangens“ will Intendantin Lilli Paasikivi im Sommer 2027 beleuchten. Das Verlangen der Bregenzer Festspiele, möglichst viele Karten zu verkaufen, lässt sich gut an. Nach dem Sommer 2026, bei dem das Spiel auf dem See erfreulich viel Publikum anzog, sind für 2027 bereits zwei Drittel der Plätze gebucht. Weiters besteht seitens der Festspiele das Verlangen nach Subventionen von Bund und Land, doch deren Zusagen lassen auf sich warten – ein schwieriger Zustand, der die Planung erheblich erschwert, wie Präsident Hans-Peter Metzler bei der Programmpräsentation im Festspielhaus ausführte.
Spiel im Gerichtssaal
Doch das Festspielmotto „Perspektiven des Verlangens“ ist vor allem in seinen künstlerischen Ausdrucksformen zu verstehen. Und da stellt man der nach wahrer Liebe suchenden Kurtisane Violetta Valéry am See die Amazonenkönigin Penthesilea gegenüber, in Othmar Schoecks Oper nach Heinrich von Kleist, die am 21. Juli im Haus Premiere feiern wird. Die Regie führt Mariame Clément, die diese Handlung um eine verbotene und grausam endende Liebe in einem Gerichtssaal spielen lässt.
Die Werkstattbühne, „unsere Blackbox“, wie Paasikivi sie nennt, ist der Ort für zwei zeitgenössische Musiktheaterproduktionen. Michel van der Aa beschäftigt sich in „Theory of Flames“ mit Wahrheit und Desinformation, und in einem Doppelabend von Brecht/Weill beziehungsweise Kafka/Aperghis, betitelt „Songs from the Abyss“, steht die große Sopranistin Annette Dasch auf der Bühne, die gerade erst bei Dornbirn Klassik aufgetreten ist.
In Frauenhand
In derselben Konzertreihe wird übrigens im April der schwedische Kultklarinettist Martin Fröst zu hören sein, der auch beim ersten Orchesterkonzert der Festspiele mit den Wiener Symphonikern unter Domingo Hindoyan spielen wird. Das zweite Orchesterkonzert der Symphoniker ist, wie erfreulich vieles in der Ära Lilli Paasikivi, in Frauenhand und weist auf die Seebühnenproduktion der Saisonen 28/29 hin, Wagners „Der fliegende Holländer“. Das dritte Orchesterkonzert ist Chefsache, wird also von Petr Popelka geleitet, und im traditionellen Konzert des Symphonieorchesters Vorarlberg wird Starsopranistin Camilla Nylund das „American Songbook“ zum Klingen bringen.
Das Opernstudio zieht 2027 nach Götzis, denn das Theater am Kornmarkt wird umgebaut, und verlegt Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ an ein Filmset. Kammerkonzerte, mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Festmesse runden das abwechslungsreiche Programm ab.
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