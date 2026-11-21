Die in Wien lebende Tschechin Michaela Kotaskova hat in der Nacht auf Samstag den WM-Titel im Weltergewicht verpasst. Die 35-Jährige musste sich in Cardiff der Olympiasiegerin Lauren Price im Duell um sechs WM-Gürtel nach zehn Runden einstimmig nach Punkten geschlagen geben.
„Es war die Erfahrung meines Lebens. Gegen Lauren Price zu kämpfen, war eine Ehre“, sagte Kotaskova, die über die volle Distanz mit der walisischen Lokalmatadorin mithielt.
Price weiter ungeschlagen
Die weiter ungeschlagene Price (32), Olympia-Goldmedaillengewinnerin 2021, fügte mit dem Sieg gegen Kotaskova den vakanten Titel der WBO ihrer Sammlung hinzu und darf sich damit als erste Waliserin überhaupt unangefochtene Weltmeisterin – also Trägerin der vier großen WM-Gürtel – nennen. In der Utilita Arena in Cardiff ging es um insgesamt sechs WM-Gürtel (WBA, WBC, IBF, IBO und den Gürtel des Boxmagazins The Ring).
Im April war Kotaskova, die seit vielen Jahren in Österreich lebt, in London der Britin Chantelle Cameron im Kampf um den vakanten Box-WM-Titel im WBO-Superweltergewicht ebenfalls nach Punkten unterlegen.
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