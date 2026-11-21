Price weiter ungeschlagen

Die weiter ungeschlagene Price (32), Olympia-Goldmedaillengewinnerin 2021, fügte mit dem Sieg gegen Kotaskova den vakanten Titel der WBO ihrer Sammlung hinzu und darf sich damit als erste Waliserin überhaupt unangefochtene Weltmeisterin – also Trägerin der vier großen WM-Gürtel – nennen. In der Utilita Arena in Cardiff ging es um insgesamt sechs WM-Gürtel (WBA, WBC, IBF, IBO und den Gürtel des Boxmagazins The Ring).