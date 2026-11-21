Der akute Wasserrückgang im grenznahen Moldaustausee beschert aktuell ungewohnte historische Einblicke und bietet zahlreiche spannende Motive für (Hobby-)Fotografen und Historiker.
Der besorgniserregend niedrige Wasserstand des böhmischen Sees an der Grenze zu Oberösterreich führt nun dazu, dass immer mehr historische Artefakte zum Vorschein kommen, die jahrzehntelang unter der Wasseroberfläche verborgen waren.
Bei der Flutung des Moldautals nach dem Bau einer Staumauer in den 1950er-Jahren waren insgesamt zwölf Dörfer – in denen bis 1946 vorwiegend deutschsprachige Menschen gelebt hatten – versunken. Neben Häusern, Betrieben, Kirchen und Friedhöfen waren auf die Weise auch Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien unter dem Wasser verschwunden.
In Adalbert Stifters Geburtsort Oberplan (Horni Planá) gab es damals den Bahnhof Vorderstift. Dieser lag zwei Kilometer vom Ortszentrum entfernt und wurde von der aus Budweis (Budějovice) kommenden Lokalbahn angefahren.
Als Folge des aktuellen Wasserrückgangs sind nun die baulichen Überreste des alten Bahnhofs erstmals wieder sichtbar. Auch Schienenreste und Schwellenteile liegen aktuell im Trockenen. Für (Hobby-)Fotografen bieten diese Fundstücke allesamt interessante Bildmotive.
Ruinen gefluteter Häuser
Ähnlich ist die Situation am unteren Ende des 42 Kilometer langen Moldaustausees bei Neuhäuseln (Nové Domky). Dort, wo man vergangenes Jahr noch problemlos schwimmen konnte, sind nun Ruinen von ehemaligen Häusern zu sehen, die einst überschwemmt worden waren.
Auch Werkzeuge wie ein alter Pflug, Ketten, Haken, Nägel und Eisenräder liegen dort. Ein zerbrochener Steingrander erinnert ebenfalls an die früheren Bewohner, die vertrieben worden waren.
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