Bei der Flutung des Moldautals nach dem Bau einer Staumauer in den 1950er-Jahren waren insgesamt zwölf Dörfer – in denen bis 1946 vorwiegend deutschsprachige Menschen gelebt hatten – versunken. Neben Häusern, Betrieben, Kirchen und Friedhöfen waren auf die Weise auch Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien unter dem Wasser verschwunden.