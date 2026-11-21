Ein Drittel der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass ihre Kollegen länger im Krankenstand bleiben, als notwendig wäre. Die Ergebnisse einer Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer hat eine heftige Debatte über Sozialleistungsbetrug ausgelöst. Jetzt legt der Vorsitzende des Dachverbandes der SV, Peter McDonald, in der „Krone“ nach und fordert Daumenschrauben bei Krankenständen.
„Wir sind zu Recht stolz darauf, dass niemand zurückgelassen wird, der Hilfe braucht. Das ist Teil unserer österreichischen Kultur. Und wir lassen uns das ja mit einem Drittel der Wirtschaftsleistung auch tatsächlich ordentlich was kosten, aber wir dürfen das System nicht blauäugig missbräuchlich ausnutzen lassen“, so Kassenchef McDonald.
Es sei Aufgabe der verantwortlichen Institutionen wie AMS, Pensionsversicherung oder Sozialversicherung genau hinzuschauen. Er begrüße die Initiative von der Wirtschaftskammer, die strenge Kontrollen fordert, um Sozialleistungsbetrug zurückzudrängen. Dieser kostet den Staat nämlich 380 Millionen Euro.
Nicht zur Tagesordnung übergehen
„Wer krank ist, bekommt bei uns jede Unterstützung. Damit das auch für die nächste Generation so bleibt, müssen wir genau darauf schauen, dass das auch fair abläuft. Wenn ein Drittel der von der Wirtschaftskammer befragten Arbeitnehmer der Meinung ist, dass die Kollegen länger im Krankenstand bleiben, obwohl sie arbeitsfähig werden, kann man eigentlich nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern muss man den dahinterliegenden Handlungsbedarf analysieren und angehen.“
Die Sozialversicherung hat sich das genau angesehen: Im Westen werden 90 Prozent der Krankenstände mit einem Enddatum verschrieben. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist jeder zweite Krankenstand nach hinten hin offen. McDonald fordert eine gesetzliche Verpflichtung, nach hinten geschlossene Krankenstände zu verordnen. Dann würde die Tür zum Missbrauch gar nicht erst offen stehen.
„Ein Krankenstand mit Enddatum hilft allen, dem Patienten, dem Betrieb und den Kollegen, die einspringen, für die Planung. Wenn der Arbeitnehmer noch nicht gesund ist, kann er diesen verlängern, muss dafür aber zu Arzt, der die bestehende Erkrankung bestätigt“, so McDonald.
409.000 Krankenstandskontrollen im Jahr
Die Sozialversicherung macht auch mit Unterstützung der KI gezielte Auffälligkeitsanalysen, um vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit aufzudecken. „Und wir merken, dass diese Kontrollen wirken. Wir haben im letzten Jahr 409.000 Krankenstandskontrollen durchgeführt. Von den Versicherten, die erstmals zur Kontrolle eingeladen wurden, haben sich 31 Prozent vor dem Termin gesund gemeldet. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, es kann ja auch tatsächlich jemand gesund werden. Aber wir sehen schon, dass diese Kontrollen wirken.“ Tatsächlich nicht ausgezahlt wurde das Krankengeld dann in 1000 Fällen nicht.
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