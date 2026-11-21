409.000 Krankenstandskontrollen im Jahr

Die Sozialversicherung macht auch mit Unterstützung der KI gezielte Auffälligkeitsanalysen, um vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit aufzudecken. „Und wir merken, dass diese Kontrollen wirken. Wir haben im letzten Jahr 409.000 Krankenstandskontrollen durchgeführt. Von den Versicherten, die erstmals zur Kontrolle eingeladen wurden, haben sich 31 Prozent vor dem Termin gesund gemeldet. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, es kann ja auch tatsächlich jemand gesund werden. Aber wir sehen schon, dass diese Kontrollen wirken.“ Tatsächlich nicht ausgezahlt wurde das Krankengeld dann in 1000 Fällen nicht.