Das Hinspiel gegen die WSG Tirol ging im vergangenen August für die Lustenauer völlig daneben, 0:4 unterlagen die Grün-Weißen vor eigenem Publikum. Dennoch will Trainer Mader heute im Westderby im Tivoli keine offene Rechnung begleichen.
Die 0:4-Niederlage vom Hinspiel im Reichshofstadion steckt schon lange nicht mehr in den Köpfen der Mannschaft. „Wenn es darum ginge, alte Rechnung zu begleichen, müssten wir das mit mehr als der halben Liga tun“, spielt Trainer Markus Mader auf andere hohe Pleiten an, die Lustenau in dieser Saison schon kassierte. „Tatsache ist, dass wir gegen die WSG zu Hause vieles falsch gemacht haben und wir selbst schuld an der Niederlage waren. Die Tiroler haben uns kalt erwischt. Das darf und wird uns nicht mehr passieren“, spricht der Coach Klartext. Trainer-Gegenüber Philipp Semlic warnt jedenfalls vor der Austria. „Nur weil wir 4:0 gewonnen haben, dürfen wir uns nicht zu sicher fühlen.“
Eher ungewöhnlich ist, dass die Lustenauer Mannschaft erst am Spieltag anreisen wird. Um 8.30 Uhr geht es los, um 11.30 Uhr ist in Innsbruck Mittagessen angesagt und um 15.30 Uhr beginnen im Stadion die Vorbereitungen für die Partie. „Nach dem Sieg über den GAK herrschte in der Länderspielpause eine sehr positive Stimmung. Das hat man in den zwei Wochen deutlich gespürt.“
Diese Stimmung soll sich heute auf dem Platz übertragen. Mit Dion Kacuri (Kosovo) und Lord Afrifa (Ghana U23) schnupperten zudem zwei Akteure Länderspiel-Luft. Wobei Afrifa beim 3:1-Sieg über Libyen den Treffer zum 1:0 erzielte und Kacuri in der 76. Minute gegen Irland eingewechselt wurde. Auch der 2:1-Testspiel-Sieg bei Grasshoppers Zurück gab Auftrieb.
Hebel angesetzt
Sportlich hat die Mader-Elf die Pause vor allem dafür genutzt, um das Defensivverhalten zu verbessern. „Wir haben unbestritten zu viele Gegentore kassiert und deshalb im Training den Hebel entsprechend angesetzt“, ergänzt Kapitän Matthias Maak. So klingelte es in den sechs Auswärtspartien in der Liga bereits 19 Mal im Kasten. Viel zu oft, um etwas Zählbares mitzunehmen.
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