Die 0:4-Niederlage vom Hinspiel im Reichshofstadion steckt schon lange nicht mehr in den Köpfen der Mannschaft. „Wenn es darum ginge, alte Rechnung zu begleichen, müssten wir das mit mehr als der halben Liga tun“, spielt Trainer Markus Mader auf andere hohe Pleiten an, die Lustenau in dieser Saison schon kassierte. „Tatsache ist, dass wir gegen die WSG zu Hause vieles falsch gemacht haben und wir selbst schuld an der Niederlage waren. Die Tiroler haben uns kalt erwischt. Das darf und wird uns nicht mehr passieren“, spricht der Coach Klartext. Trainer-Gegenüber Philipp Semlic warnt jedenfalls vor der Austria. „Nur weil wir 4:0 gewonnen haben, dürfen wir uns nicht zu sicher fühlen.“