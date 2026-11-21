Deutsche Demobilanz
Fliegende Flaschen auf Polizei, Pyro, Wasserwerfer
Die landesweiten Proteste der Initiative „Gen Z regelt“ am Freitag blieben in Deutschland lange friedlich. Erst am späteren Abend kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen. Dabei wurden unter anderem Farbkugeln, Flaschen und Pyrotechnik geworfen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.
In Hamburg warfen Vermummte nach dem Ende einer „Gen Z regelt“-Demonstration Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten, Beamte rannten ihnen hinterher. Mülleimer und Baustellen-Absperrungen landeten auf der Straße, Flaschen gingen zu Bruch.
Der „Krone“-Ticker vom Protesttag zum Nachlesen.
Der Protestzug war zuvor durch die Hamburger Innenstadt gezogen, vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. In der Spitze waren laut Polizei 4000 Menschen dabei – etwas weniger als erwartet.
Mehr Geld für Schulen, Nein zur Wehrpflicht
Hinter den bundesweiten Jugendprotesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative „Gen Z regelt“ fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, mehr Klimaschutz und ein Nein zur Wehrpflicht. Sie positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus.
Aktuelle „Krone“-Debatte:
Weniger Teilnehmer als vor drei Wochen
Protestaktionen gab es in vielen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Bremen, Freiburg und Köln. Laut der Initiative „Gen Z regelt“ waren diesmal knapp 90.000 Menschen dabei – deutlich weniger als bei den ersten großen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen. Die Polizei hatte sich vielerorts mit einem Großaufgebot auf mögliche Krawalle vorbereitet. Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich. Erst später gab es mancherorts Randale.
Polizei setzt Wasserwerfer in Leipzig ein
Nicht nur in Hamburg, auch in Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrfach wurde Pyrotechnik gezündet während des Demozugs mit rund 2.500 Teilnehmern, weshalb er vorübergehend gestoppt wurde. Später seien etliche Teilnehmer in den Süden der Stadt gezogen, teilte die Polizei mit. Dabei seien Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen worden.
Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer dorthin verlegt und sie, nachdem es zu weiteren Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen sei, dann auch eingesetzt. Laut einem Sprecher waren fünf Hundertschaften der Polizei im Einsatz. Ein Polizist sei durch ein Knalltrauma verletzt worden. Mehrere Personen wurden festgesetzt – nach Polizeiangaben wegen des Verdachts, während und nach der Versammlung Straftaten begangen zu haben.
Pyrotechnik in Bremen
In Bremen stoppte die Polizei den Aufzug vorübergehend wegen Pyrotechnik und des Werfens von Farbkugeln. Zuvor waren mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln auf ein Parteibüro der CDU geworfen worden. Teilnehmer hätten zudem versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Dabei sei es zu leichten Beschädigungen gekommen.
In Berlin beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4000 Menschen an einem friedlichen Protestzug von „Gen Z regelt“, die Initiative selbst sprach von bis zu 15.000 Demonstranten. Auch in Städten wie Erfurt, Potsdam und Magdeburg verschafften sich junge Menschen auf der Straße Gehör.
Eskalation in Frankfurt wiederholt sich nicht
In Frankfurt am Main, wo die Lage nach den Protesten am Halloween-Abend vor drei Wochen eskaliert war und es schwere Krawalle und Plünderungen gab, blieb es diesmal ruhig. „Die Bilder vom 31. Oktober haben sich nicht wiederholt“, bilanzierte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen am Abend. Die Polizei sei mit weit über 2000 Einsatzkräften stark vertreten gewesen.
Bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste wurden vier Menschen vorläufig festgenommen. Laut Polizei steht einer von ihnen im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in der Stadt beteiligt gewesen zu sein.
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