Nicht nur, weil die Bürgerinitiative einen kleinen, aber wichtigen Datenschutzhinweis vergessen hat, sondern vor allem, weil die Unterschriftenliste mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eingebracht worden sei, der inhaltlich nichts mit dem zu tun hätte, was die Bürger da unterschrieben hätten. Denn gegen Windräder auf Gemeindegebiet zu sein, habe nichts mit dem Gestattungsvertrag zu tun, meint Schalko.