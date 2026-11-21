Am Ende war nur noch eine Sekunde auf der Uhr, als der Italiener seine letzte Runde in Angriff nahm. Und der Weltmeister raste sensationell auf Platz eins. Zur großen Überraschung von Toto Wolff. „Wenn man 1,4 Sekunden hinter dem vorausfahrenden Auto liegt, würde man meinen, das sei zu knapp – vor allem bei einem Auto, das acht Zehntel langsamer war“, staunte der Mercdes-Boss im Sky-Interview.