George Russell, der nach seiner Bestzeit im Abschlusstraining als Topfavorit ins Qualifying von Las Vegas gegangen war, musste sich am Freitag (Ortszeit) mit Startplatz zwei zufriedengeben. Als der Brite vor seiner letzten Runde Hilfe anforderte, gab’s eine Absage von Mercedes.
Spannung pur beim Grand Prix von Las Vegas! Kurz vor seinem letzten Versuch im Qualifying fragte George Russell bei seinem Team um Windschatten-Unterstützung von Kimi Antonelli an. Beim Weltmeister war bereits zuvor klar gewesen, dass er wegen einer Startplatzstrafe beim Rennen nicht von ganz vorne losfahren konnte. Doch Russell blitzte mit seiner Anfrage beim Mercedes-Team ab.
Es wurde richtig eng
Und dann folgten kuriose Szenen: Zahlreiche Fahrer trödelten in der finalen Qualifying-Phase. Der Grund: Beim Kampf um den Windschatten wollte jeder die beste Position. Das wurde Antonelli, der sich zurückfallen ließ, beinahe zum Verhängnis.
Am Ende war nur noch eine Sekunde auf der Uhr, als der Italiener seine letzte Runde in Angriff nahm. Und der Weltmeister raste sensationell auf Platz eins. Zur großen Überraschung von Toto Wolff. „Wenn man 1,4 Sekunden hinter dem vorausfahrenden Auto liegt, würde man meinen, das sei zu knapp – vor allem bei einem Auto, das acht Zehntel langsamer war“, staunte der Mercdes-Boss im Sky-Interview.
Windschatten als Erfolgsgarant
Antonelli sprach von einem „sehr komischen“ Qualifying, da er zunächst kein Gefühl im Auto gehabt hatte. „Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten“, betonte der Jungspund, der im Rennen um fünf Plätze zurückversetzt wird. Und Russell schilderte: „Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung. Das Timing mit dem Windschatten ist sehr wichtig. Das hat Kimi gut gemacht.“
Hier die Startaufstellung für den Grand Prix von Las Vegas:
Ex-Weltmeister schimpft – Wolff wehrt sich
Harte Kritik musste sich jedoch Mercedes gefallen lassen. „Das Team hat Russell in keiner Weise geholfen“, schimpfte etwa Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister von 1997, im Gespräch mit „Sky“. Wolff sah es hingegen anders und meinte, Russell habe für seine letzte Runde „die perfekte Position“ gehabt.
Villeneuve konterte wiederum: „Wenn Toto sagt, Russell habe eine gute Position gehabt, war das Russells Verdienst. Das Team hat ihm dabei nicht geholfen. George wird wirklich, wirklich verärgert sein!“
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