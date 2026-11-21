Die Toronto Raptors haben ihren Negativlauf in der National Basketball Association (NBA) gestoppt. Die Kanadier gewannen am Freitagabend (Ortszeit) bei den Detroit Pistons 105:102. Jakob Pöltl schrammte mit zehn Punkten und neun Rebounds knapp an einem Double-Double vorbei. Hinzu kamen drei Assists. Nicht zuletzt bedeuteten zwei Blocks, dass der Wiener in dieser Kategorie nun bei insgesamt 800 im NBA-Grunddurchgang hält. Er war 32:13 Minuten im Einsatz.
Der ins Team zurückgekehrte Scottie Barnes führte Toronto mit 29 Zählern an. Er war es auch, der mit seinem Treffer zum 103:102 aus Sicht der Raptors für den letzten Führungswechsel sorgte. Nur kurz zuvor und ebenfalls in den Schlusssekunden war Pöltl zum 101:99 erfolgreich gewesen. Die Raptors hatten die Partie in der Little Caesars Arena über weite Strecken kontrolliert, gaben jedoch 14 Punkte Vorsprung aus der Hand, ehe nach zuletzt sechs Niederlagen hintereinander der ersehnte Sieg doch noch eingefahren wurde.
Pöltl: „Tut richtig gut“
Pöltl atmete wie seine Kollegen tief durch. „In einem hart umkämpften Spiel haben wir gut gereboundet und in den entscheidenden Momenten wichtige Plays gemacht. Nach den schwierigen letzten Spielen tut der Sieg richtig gut“, stellte der Center fest. Die Partie in Detroit war auch die dritte in der Gruppenphase des NBA-Cups (Osten, Pool A). Durch das 105:102 blieb Toronto mit nunmehr 2:1-Siegen im Rennen um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Am Montag ist mit den Milwaukee Bucks das aktuell schlechteste Team der Liga bei den Kanadiern zu Gast.
Die Los Angeles Lakers fixierten erst im Finish das 106:104 gegen Nachzügler Sacramento Kings. Franz Wagner führte Orlando Magic mit 35 Punkten zu einem 113:111 bei den Brooklyn Nets und damit auch zum Sieg über seinen älteren Bruder Moritz. Die Geschwister, beide aus dem deutschen Weltmeister-Team des Jahres 2023, waren einander erstmals überhaupt als Kontrahenten auf dem Parkett gegenübergestanden. James Harden markierte beim 128:119 der Cleveland Cavaliers über die Indiana Pacers 51 Zähler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.