Pöltl: „Tut richtig gut“

Pöltl atmete wie seine Kollegen tief durch. „In einem hart umkämpften Spiel haben wir gut gereboundet und in den entscheidenden Momenten wichtige Plays gemacht. Nach den schwierigen letzten Spielen tut der Sieg richtig gut“, stellte der Center fest. Die Partie in Detroit war auch die dritte in der Gruppenphase des NBA-Cups (Osten, Pool A). Durch das 105:102 blieb Toronto mit nunmehr 2:1-Siegen im Rennen um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Am Montag ist mit den Milwaukee Bucks das aktuell schlechteste Team der Liga bei den Kanadiern zu Gast.