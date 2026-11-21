„Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so unfair behandelt und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen. Also ja, irgendjemand muss diesem Kerl die Stirn bieten“, sagte Russell über Verstappen. In der Fahrerwertung kämpfen beide noch um den zweiten Platz, derzeit hat der Red-Bull-Star einen Vorsprung von 17 Punkten auf den Engländer.