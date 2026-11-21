Kracht’s beim Formel-1-Rennen in Las Vegas in der Nacht auf Sonntag (5 Uhr MEZ/live im sportkrone.at-Ticker) gleich beim Start? Neben dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) steht Mercedes-Fahrer George Russell in der ersten Startreihe. Die beiden waren bereits im Training aneinandergeraten – und nun folgte eine harte Russell-Kritik an Verstappen.
„Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so unfair behandelt und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen. Also ja, irgendjemand muss diesem Kerl die Stirn bieten“, sagte Russell über Verstappen. In der Fahrerwertung kämpfen beide noch um den zweiten Platz, derzeit hat der Red-Bull-Star einen Vorsprung von 17 Punkten auf den Engländer.
„Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab“
Verstappen und Russell sind ziemlich beste Feinde in der Formel 1. „Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab, dann haben wir gutes Kino“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit einem Augenzwinkern.
Fest steht: Sowohl der Niederländer als auch der Brite haben gute Karten auf den Sieg. Seit dem Comeback der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas gewann immer ein Fahrer aus der ersten Startreihe.
Hier die Startaufstellung für den Grand Prix von Las Vegas:
Brenzlige Situation im Training
Im Abschlusstraining kamen sich die beiden bereits so nah, dass ein Crash für einen Moment unausweichlich wirkte. Verstappen war erst Schlangenlinien vor Russell gefahren, ehe der Brite in der folgenden Kurve auf der Innenbahn keinerlei Gnade zeigte und Verstappen beinahe in die Streckenbegrenzung gerast wäre. Die Beschwerden über Funk ließen nicht lange auf sich warten, Verstappen kassierte schließlich eine Verwarnung.
Trotz Bestzeit nur auf Startplatz sechs
Schnellster Mann in der Qualifikation war zwar der neue Weltmeister Kimi Antonelli (Mercedes). Weil dem Italiener aber fürs drittletzte Saisonrennen der sechste Verbrennungsmotor verbaut wurde, muss er in der Startaufstellung fünf Plätze zurück und geht von Rang sechs ins Rennen. Erlaubt sind lediglich vier Motoren.
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