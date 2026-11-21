Verscharrt – in einem Wald in Slowenien

Fest steht: Die 32-Jährige ist erstickt. Und sie wurde – ob davor, in bewusstlosem Zustand oder nach Eintritt ihres Todes, Gerichtsmediziner sind sich dessen nicht sicher – in einen Reisetrolley gelegt. „Ich tat das in meiner entsetzlichen Panik, in meinem schrecklichen Schock über das Geschehene“, sagte Patrick M. einst in Verhören – und er nannte den Fahndern die Stelle in einem Waldstück in Slowenien, wo er das Gepäckstück mit der Leiche vergraben hatte.