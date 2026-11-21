Nächste Woche Freitag startet der Prozess gegen jenen 32-Jährigen, der im vergangenen Jahr seine Ex-Freundin Stefanie P. getötet haben soll. Ungewöhnlich: Kurz vor seiner Verhandlung wechselte der mutmaßliche Mörder seinen Anwalt.
Bereits in wenigen Tagen, genau am 27. November, wird im Grazer Landesgericht einer der aufsehenerregendsten Prozesses des Jahres beginnen.
Gegen Patrick M., einen 32-Jährigen, der am 23. November 2025 seine Ex-Freundin – Stefanie P., eine bekannte Influencerin und Stylistin – in deren Wohnung umgebracht haben soll. Aus gekränktem Stolz, aus Eifersucht, wie die Ermittler vermuten. Die junge Frau hatte sich wenige Wochen davor, nach einer mehrjährigen On-off-Beziehung, endgültig von dem Kellner, der nebenbei studierte, getrennt.
Bis heute behauptet der Mann, dass „Steffis Tod ein fürchterlicher Unfall“ gewesen sei. Im Zuge eines Streits mit ihm hätte sie nach einem Küchenmesser gegriffen und sich bei seinem Versuch, sie zu entwaffnen, damit selbst verletzt. „Ich wollte dann ihre stark blutende Wunde stillen, nur deshalb habe ich damals mit meinen Händen gegen ihren Hals gedrückt.“
Verscharrt – in einem Wald in Slowenien
Fest steht: Die 32-Jährige ist erstickt. Und sie wurde – ob davor, in bewusstlosem Zustand oder nach Eintritt ihres Todes, Gerichtsmediziner sind sich dessen nicht sicher – in einen Reisetrolley gelegt. „Ich tat das in meiner entsetzlichen Panik, in meinem schrecklichen Schock über das Geschehene“, sagte Patrick M. einst in Verhören – und er nannte den Fahndern die Stelle in einem Waldstück in Slowenien, wo er das Gepäckstück mit der Leiche vergraben hatte.
Der Kellner hat seine Tatversion nie geändert, und er dürfte auch bei seiner Verhandlung dabei bleiben. Weswegen es zuletzt angeblich wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und seiner Anwältin Astrid Wagner gekommen sein soll. Die schließlich damit endeten, dass sich die beiden voneinander „trennten“ und der 32-Jährige jetzt von einem Grazer Strafverteidiger vertreten wird.
Das Urteil des Mordangeklagten wird für den 30. November erwartet.
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