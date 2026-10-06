Schneekanonen als „Retter“ in der Trockenheit

Landwirte bringen dieser Tage die letzten Heureserven für den Winter ein und kämpfen mit gehörigen Einbußen. Auf Erdäpfel-Feldern sieht es österreichweit generell mager aus. Was überrascht: Schneekanonen können bei Dürre sogar hilfreich sein ...
Schon der Winter 2025/26 war niederschlagsarm, das Frühjahr trocken. Das hatte erste Auswirkungen auf das Grundwasser und es wurde immer noch trockener.
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