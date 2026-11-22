Von den 21 Spielen ohne Sieg von Mattersburg aus der Saison 2008/09 ist der WAC mit elf Partien zwar noch weit entfernt – die Lavanttaler warten in der Bundesliga aber schon seit 112 Tagen auf einen „Dreier“. „Jeder muss sich bei der Nase nehmen“, fordert Fabian Wohlmuth vor dem Duell am Sonntag mit seinem Ex-Klub Ried. Dabei könnte es auch ein Comeback in der Startelf geben.
Mit dem 3:0-Heimsieg gegen Austria Wien hatte die Bundesliga-Saison für den WAC so gut begonnen. Doch der „Dreier“ am 2. August sollte der bisher einzige in dieser Saison bleiben, seit elf Partien und 112 Tagen laufen die Lavanttaler einem vollen Erfolg hinterher. Und bewegen sich damit auf den Spuren der längsten Sieglos-Serien in diesem Jahrtausend (siehe Kasten rechts). Wobei „Rekordhalter“ Mattersburg aus der Saison 2008/09 mit 21 Partien ohne „Dreier“ noch weit weg ist. Dahinter folgen St. Pölten im Jahr 2017 mit 19 Matches ohne Sieg und Austria Lustenau im Jahr 2023 mit ebenfalls 19.
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