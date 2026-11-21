Für Marina Vukovic war die WM besonders: Es war ihr erster Wettkampf seit September 2025. Seither musste die Pinzgauerin verletzungsbedingt pausieren. Nach ihrem Comeback bekam die Justiz-Sportlerin Lob von ÖKB-Generalsekretär Andreas Moser: „Schön, dass alle fünf Kämpferinnnen zum Einsatz kamen und dass Marina Vukovic nach ihrer langen verletzungsbedingten Pause wieder auf Weltniveau dabei war. Die Salzburgerin hat sich super zurückgekämpft und war darüber hinaus eine starke Motivatorin für das ganze Team.“