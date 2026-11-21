Österreichs Karate-Team kam bei der Team-WM in China als Gruppenfünfter auf Rang 17. Doch neben diesem Ergebnis zählte für eine Salzburgerin vor allem, dass sie endlich wieder auf der Matte stehen konnte. Bei ihrem Comeback nach Verletzungspause wusste Marina Vukovic gleich zu überzeugen und bekam Lob vom ÖKB-Generalsekretär.
Österreichs Kumite-Team gelang bei der Team-Weltmeisterschaft in Hangzhou (Chn) ein Traumstart. Dank Erfolgen von Hanna Devigili und der für Wels startenden Salzburgerin Lejla Topalovic wurde Mitfavorit Italien besiegt. Die Gruppe schloss das rot-weiß-rote Team beim WM-Debüt als Fünfter ab und belegte am Ende Rang 17.
Für Marina Vukovic war die WM besonders: Es war ihr erster Wettkampf seit September 2025. Seither musste die Pinzgauerin verletzungsbedingt pausieren. Nach ihrem Comeback bekam die Justiz-Sportlerin Lob von ÖKB-Generalsekretär Andreas Moser: „Schön, dass alle fünf Kämpferinnnen zum Einsatz kamen und dass Marina Vukovic nach ihrer langen verletzungsbedingten Pause wieder auf Weltniveau dabei war. Die Salzburgerin hat sich super zurückgekämpft und war darüber hinaus eine starke Motivatorin für das ganze Team.“
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