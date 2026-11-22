Weiterfahrt untersagt

Als Begründung für den Fahrerwechsel gab er an, dass sein 28-jähriger Freund aus Linz zuvor den Wagen gelenkt habe, dieser aber plötzlich über Übelkeit klagte. Deshalb hätten sie die Plätze getauscht. Die durchgeführten Alkotests ergaben 1,16 Promille (beim 21-Jährigen) bzw. 0,70 Promille (beim 28-Jährigen). Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.