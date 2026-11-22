Im nüchternen Zustand werden die zwei jungen Männer ihr nächtliche Rauschaktion sicher bereuen. Ein 28-Jähriger und ein 21-Jähriger tauschten in Wels mitten auf der Straße den Fahrerplatz. Dabei wurden sie jedoch von Polizisten beobachtet, beide Insassen waren alkoholisiert.
Eine Streife bemerkte am Samstag gegen 23.35 Uhr auf der Noitzmühlstraße Richtung Norden einen schwarzen Pkw, welcher mitten auf der Fahrbahn ohne ersichtlichen Grund anhielt und der Fahrer und Beifahrer plötzlich den Platz wechselten. Die Beamten führten anschließend eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der 21-jährige Lenker trank zu Beginn der Amtshandlung bei laufendem Motor noch von einer in der Mittelkonsole abgestellten Bierflasche.
Weiterfahrt untersagt
Als Begründung für den Fahrerwechsel gab er an, dass sein 28-jähriger Freund aus Linz zuvor den Wagen gelenkt habe, dieser aber plötzlich über Übelkeit klagte. Deshalb hätten sie die Plätze getauscht. Die durchgeführten Alkotests ergaben 1,16 Promille (beim 21-Jährigen) bzw. 0,70 Promille (beim 28-Jährigen). Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.
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