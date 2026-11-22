Vom Bauernhof vor die Kamera: Der Tiroler Peter Haunholter und seine Alisa sorgen derzeit im TV für Unterhaltung. Für den Jungbauernkalender ließen beide die Hüllen fallen. Die „Krone“ hat das Paar besucht.
Bei Peter und Alisa geht es derzeit ordentlich zur Sache! Während andere Paare gemütlich Stunden auf der Couch verbringen, tauschen die beiden Landluft gegen Blitzlichtgewitter. Der Bauer, der 2021 bei „Bauer sucht Frau“ sein Liebesglück suchte, hat längst gefunden, wonach er Ausschau hielt. Und gemeinsam mischen die beiden jetzt die Reality-TV-Welt auf ...
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