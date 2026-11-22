Bei Peter und Alisa geht es derzeit ordentlich zur Sache! Während andere Paare gemütlich Stunden auf der Couch verbringen, tauschen die beiden Landluft gegen Blitzlichtgewitter. Der Bauer, der 2021 bei „Bauer sucht Frau“ sein Liebesglück suchte, hat längst gefunden, wonach er Ausschau hielt. Und gemeinsam mischen die beiden jetzt die Reality-TV-Welt auf ...