Der argentinische Fußball-Traditionsverein Boca Juniors hat zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder einen internationalen Titel gewonnen. Die Mannschaft aus Buenos Aires bezwang im Finale der Copa Sudamericana den brasilianischen Vertreter Atlético Mineiro aus Belo Horizonte mit 2:0 (1:0). Die Tore in der einseitigen Partie in der kolumbianischen Stadt Barranquilla erzielten Santiago Ascacíbar (16.) und Miguel Merentiel (48.).
Die Begeisterung war schon im Vorfeld riesengroß gewesen. Schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Boca-Fans waren in Kolumbien dabei, entsprechend lautstark fiel die Unterstützung von den Rängen aus. Das so beflügelte Team bestimmte von Beginn an das Spiel, während die Brasilianer enttäuschten und erst in der Schlussphase zu einigen wenigen, nicht wirklich zwingenden Torchancen kamen. Der Sieg des in Argentinien extrem populären Klubs geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.
Spontane Feiern in Buenos Aires
Während im fernen Kolumbien die Siegerehrung für die Mannschaft stattfand, gab es in Buenos Aires ausgelassene Feiern. Um den Obelisken im Herzen von Buenos Aires – das Wahrzeichen der argentinischen Hauptstadt – sowie am Stadion La Bombonera im Hafenviertel La Boca strömten Tausende Fans zusammen, um den lang ersehnten Triumph ihrer Farben ausgelassen zu feiern.
Die Copa Sudamericana gilt als das südamerikanische Pendant zur UEFA Europa League. An dem Wettbewerb nehmen Vereine teil, die sich über ihre nationalen Ligen oder Pokalwettbewerbe für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, aber keinen Startplatz für die Copa Libertadores erreichen. Letztere ist der wichtigste Vereinswettbewerb des Kontinents, vergleichbar der Champions League in Europa. Zuletzt hatten die Boca Juniors 2008 einen internationalen Titel gewonnen: die Recopa Sudamericana, bei der die Sieger von Copa Libertadores und Copa Sudamericana gegeneinander antreten.
Paredes bricht zusammen
Einen Schockmoment gab es nach dem Spiel, als Bocas Leandro Paredes bei einem TV-Interview vor laufender Kamera zusammenbrach. Der argentinische Nationalspieler wurde nach dem Zwischenfall umgehend medizinisch versorgt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.
Wenig später veröffentlichte er dann auf seinem Instagram-Konto ein Foto aus der Klinik und gab Entwarnung: „Es war nur ein Schwindelanfall.“ Temperaturen von rund 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit hatten den Spielern während der Partie zu schaffen gemacht.
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