Die Copa Sudamericana gilt als das südamerikanische Pendant zur UEFA Europa League. An dem Wettbewerb nehmen Vereine teil, die sich über ihre nationalen Ligen oder Pokalwettbewerbe für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, aber keinen Startplatz für die Copa Libertadores erreichen. Letztere ist der wichtigste Vereinswettbewerb des Kontinents, vergleichbar der Champions League in Europa. Zuletzt hatten die Boca Juniors 2008 einen internationalen Titel gewonnen: die Recopa Sudamericana, bei der die Sieger von Copa Libertadores und Copa Sudamericana gegeneinander antreten.