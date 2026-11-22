„Weit unter meinem Niveau“

In Las Vegas kochte der Streit nun erneut hoch. Bereits im Freien Training waren die beiden Streithähne aneinandergeraten. Verstappen ruinierte eine schnelle Runde des Briten und zeigte ihm nach einem kurzen Blickkontakt sogar den Mittelfinger. Das letzte Wort hatte allerdings der Niederländer. „Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist“, legte Verstappen nach. Russell beendete das Rennen aufgrund seines Fahrfehlers nur auf Platz neun.