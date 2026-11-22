Der Formel-1-Zoff zwischen Max Verstappen und George Russell geht in die nächste Runde. Nach seinem Sieg in Las Vegas konnte sich der Red-Bull-Pilot einen Seitenhieb gegen seinen Rivalen nicht verkneifen und spottete über dessen Fahrfehler.
„Es war ehrlich fantastisch, als ich in den Spiegel geschaut und gesehen habe, was passiert ist“, freute sich Verstappen bei der Siegerpressekonferenz über den Fahrfehler seines Rivalen. Russell verbremste sich zwei Runden vor Schluss bei einem Überholmanöver und verspielte damit einen möglichen Podestplatz. „Da dachte ich mir: Fantastisch! Mein Tag wird immer besser“, höhnte der Niederländer, der die Szene im Rückspiegel beobachtet hatte und sich wenig später über seinen Rennsieg in Las Vegas freuen durfte.
Doch warum ist die Stimmung zwischen den beiden Formel-1-Piloten überhaupt so aufgeheizt? Der Zoff reicht bis Ende 2024 zurück. Damals gerieten Verstappen und Russell im Qualifying von Katar aneinander und lieferten sich anschließend auch in mehreren Interviews verbale Gefechte.
„Weit unter meinem Niveau“
In Las Vegas kochte der Streit nun erneut hoch. Bereits im Freien Training waren die beiden Streithähne aneinandergeraten. Verstappen ruinierte eine schnelle Runde des Briten und zeigte ihm nach einem kurzen Blickkontakt sogar den Mittelfinger. Das letzte Wort hatte allerdings der Niederländer. „Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist“, legte Verstappen nach. Russell beendete das Rennen aufgrund seines Fahrfehlers nur auf Platz neun.
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