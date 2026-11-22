Ein Auto kracht durch einen Metallzaun, rammt einen Container und bleibt mit der Front teilweise in der Luft hängen. Doch statt sich um die Insassen zu kümmern, ergreift die Lenkerin die Flucht. Besonders erschütternd: Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren und ein Beifahrer bleiben im Unfallwrack zurück. Die Polizei stellte wenig später fest, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert war.