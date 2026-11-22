In Bayern geflohen
1,6 Promille! Kinder nach Unfall zurückgelassen
Ein Auto kracht durch einen Metallzaun, rammt einen Container und bleibt mit der Front teilweise in der Luft hängen. Doch statt sich um die Insassen zu kümmern, ergreift die Lenkerin die Flucht. Besonders erschütternd: Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren und ein Beifahrer bleiben im Unfallwrack zurück. Die Polizei stellte wenig später fest, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert war.
Der schwere Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in Raubling-Reischenhart im Landkreis Rosenheim (Bayern). Die Lenkerin eines VW kam ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet auf den Gehweg, durchbrach einen massiven Metallzaun und prallte dahinter gegen einen Container.
Der Wagen kam schließlich in einer ungewöhnlichen Position zum Stillstand: Die Front hing teilweise in der Luft. Die Fahrerin soll unmittelbar danach vom Unfallort geflüchtet sein.
Drei Kinder im Unfallauto zurückgelassen
Im demolierten Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Kinder im Alter von ungefähr zehn Jahren. Zwei davon sollen die eigenen Kinder der Lenkerin gewesen sein, das dritte das Kind einer Bekannten. Auch der Beifahrer blieb im Auto zurück. Laut Bericht soll auch er alkoholisiert gewesen sein.
Wenig später kehrte die Frau zur Unfallstelle zurück. Dort wartete bereits die Polizei auf sie. Bei einer Alkoholkontrolle soll der gemessene Wert nach Informationen von deutschen „BILD“ deutlich über 1,6 Promille gelegen haben. Die Frau, die ersten Erkenntnissen zufolge Mitte 30 ist, wurde zur Blutabnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht.
Wie durch ein Wunder keine Verletzten
Trotz des heftigen Aufpralls und der dramatischen Situation im Unfallwagen wurde niemand verletzt. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zum genauen Alter der Beteiligten. Auch weitere Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt.
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