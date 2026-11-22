Beugestrafen drohten

Die drei ÖVP-Granden hätten eigentlich schon im Oktober als Auskunftsperson im U-Ausschuss aussagen sollen. Alle drei hatten sich offiziell entschuldigt, Sobotka aus Krankheitsgründen, was vor allem die Freiheitlichen kritisierten. Der einstige Nationalratspräsident sei nämlich bald danach bereits wieder auf dem öffentlichen Parkett zu sehen gewesen. Auch Beugestrafen wurden in den Raum gestellt.