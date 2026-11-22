Mit einer Spezialausgabe begrüßt „Sky“-Moderator Martin Konrad heute die Zuschauer bei „Talk & Tore“. Der Gastgeber hat mit Christoph Freund und Andreas Schicker zwei herausragende österreichische Fußballmanager zu Gast.
Österreichs Topmanager in der Deutschen Bundesliga sind zu Gast bei „Talk & Tore“: FC Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und TSG Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker stehen am Sonntag (19.30) exklusiv bei Sky Sport Austria 1 Rede und Antwort.
Die „Funktionärs-Aushängeschilder“ bieten spannende Einblicke in ihren Berufsalltag und verraten, wie es ist, mit Größen wie Uli Hoeneß und Dietmar Hopp zusammenzuarbeiten.
Ebenso sind die heimische Bundesliga und ihre jeweiligen Ex-Klubs Thema.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.