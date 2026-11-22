Victor Wembanyama hat seine nächste Gala-Vorstellung in der NBA hingelegt. Der französische Superstar führte die San Antonio Spurs mit 50 Punkten und 18 Rebounds zu einem 114:91-Heimsieg über die New Orleans Pelicans. Damit ist Wembanyama nach Luka Doncic der zweite Spieler der nordamerikanischen Basketball-Liga, der in dieser Saison die Marke von 50 Zählern in einem Spiel zweimal geknackt hat. „Das ist etwas Besonderes“, sagte Wembanyama zufrieden.
„Ich habe das aber noch nicht so oft geschafft, wie ich eigentlich könnte. Die großartigen Spieler denken über so etwas nicht nach“, ergänzte der 22-Jährige. Wembanyama stand bereits zur Halbzeit bei 32 Punkten, traf vor den Augen von US-Popstar und Spurs-Fan Selena Gomez insgesamt 20 seiner 29 Würfe aus dem Feld und kam zudem auf fünf Blocks sowie vier Steals. „Ich musste vor Selena angeben“, scherzte er nach dem Spiel.
Spitzenreiter Philadelphia müht sich gegen Schlusslicht Milwaukee
Mit einer Bilanz von 14 Siegen und drei Niederlagen sind die Spurs gleichauf mit den Los Angeles Lakers das beste Team im Westen, im Osten bleiben die Philadelphia 76ers an der Spitze mit ebenfalls 14 Siegen aus 17 Spielen. Der Tabellenerste mühte sich gegen das Schlusslicht Milwaukee Bucks zu einem 132:129. Joel Embiid (26 Punkte) und Superstar LeBron James (21) erzielten zusammen die letzten 17 Punkte Philadelphias. Bei den Bucks markierte Tyler Herro 50 Punkte und ist damit der fünfte Spieler, der in dieser Saison auf mindestens 50 Zähler in einer Partie gekommen ist.
Die New York Knicks gewannen dank eines Dreiers in der letzten Sekunde von Mikal Bridges mit 97:96 gegen die Portland Trail Blazers. Dem amtierenden Meister gelang der vierte Erfolg in Serie, obwohl die Knicks eine 26-Punkte-Führung verspielten. Jalen Brunson, der in der diesjährigen Finalserie zum wertvollsten Spieler gekürt worden war, führte New York mit 30 Zählern an.
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