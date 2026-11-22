Spitzenreiter Philadelphia müht sich gegen Schlusslicht Milwaukee

Mit einer Bilanz von 14 Siegen und drei Niederlagen sind die Spurs gleichauf mit den Los Angeles Lakers das beste Team im Westen, im Osten bleiben die Philadelphia 76ers an der Spitze mit ebenfalls 14 Siegen aus 17 Spielen. Der Tabellenerste mühte sich gegen das Schlusslicht Milwaukee Bucks zu einem 132:129. Joel Embiid (26 Punkte) und Superstar LeBron James (21) erzielten zusammen die letzten 17 Punkte Philadelphias. Bei den Bucks markierte Tyler Herro 50 Punkte und ist damit der fünfte Spieler, der in dieser Saison auf mindestens 50 Zähler in einer Partie gekommen ist.