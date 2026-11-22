Nach dem schockierenden Amoklauf an einer Grazer Schule mit zehn Todesopfern hat man das heimische Waffengesetz binnen weniger Monate umgekrempelt. Demnach wurde unter anderem die sogenannte „Abkühlphase“ verlängert. Sprich: Wird die Waffenbesitzkarte ausgestellt, muss man nun vier Wochen (statt bisher drei Tage) warten, bis man sich eine Waffe kaufen darf. Auch das Mindestalter bei Pistolen und Revolver wurde mit 28. April auf 25 Jahre, bei Gewehren auf 21 Jahre hinaufgesetzt.