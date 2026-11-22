Zwei junge Mütter am Rande der Verzweiflung

Die junge Innsbruckerin Jasmin (32) lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in der Sebastian-Scheel-Straße. Sie berichtet von offensichtlichem Drogenhandel, betrunkenen Personen und Sachbeschädigungen. „Einmal sind mehr als zehn Autos beschädigt worden, weil jemand die Seitenspiegel heruntergetreten hat“, erzählt sie. Besonders beunruhigend seien mittlerweile die Begegnungen im Wohnhaus und Garten. „Meine Kinder können draußen nicht mehr spielen“, sagt die Mutter verzweifelt. Ihre Tochter (7) wollte mit dem Scooter vor dem Haus Runden drehen. „Sie kam aber bald wieder zurück, weil sie von Betrunkenen angesprochen wurde“, erzählt sie weiter.