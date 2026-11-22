Einmal mehr gibt es Beschwerden im Innsbrucker Stadtteil Saggen. Die Situation rund um die Sozialeinrichtungen für obdachlose Menschen eskaliert zunehmend. Im Viertel herrscht Angst vor Drogen und Gewalt.
Vor sieben Jahren eröffneten die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) die Sozialeinrichtung „Nikado“ in der Matthias-Schmid-Straße. Sie bietet obdachlosen Menschen einen Aufenthaltsort mit Konsummöglichkeit und Beratung. Nicht weit entfernt davon befindet sich auch die Teestube des Vereins für Obdachlose in der Kapuzinergasse. Schon damals warnte Michael Hennermann, Geschäftsführer vom Verein für Obdachlose, unter anderem vor möglichen Konflikten in der Umgebung.
Einmal sind mehr als zehn Autos beschädigt worden, weil jemand die Seitenspiegel heruntergetreten hat.
Jasmin, Innsbruckerin
Zwei junge Mütter am Rande der Verzweiflung
Die junge Innsbruckerin Jasmin (32) lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in der Sebastian-Scheel-Straße. Sie berichtet von offensichtlichem Drogenhandel, betrunkenen Personen und Sachbeschädigungen. „Einmal sind mehr als zehn Autos beschädigt worden, weil jemand die Seitenspiegel heruntergetreten hat“, erzählt sie. Besonders beunruhigend seien mittlerweile die Begegnungen im Wohnhaus und Garten. „Meine Kinder können draußen nicht mehr spielen“, sagt die Mutter verzweifelt. Ihre Tochter (7) wollte mit dem Scooter vor dem Haus Runden drehen. „Sie kam aber bald wieder zurück, weil sie von Betrunkenen angesprochen wurde“, erzählt sie weiter.
Gewalt, Diebstahl, offensichtliches Dealen
Auch Nadines (33) vierköpfige Familie erlebt diese Zustände. „Die Situation ist mittlerweile untragbar geworden – Zustände wie am Bahnhof“, erzählt sie. Ihre Tochter (5) wurde bereits Zeugin eines Drogendeals und musste ihre Beobachtungen der Polizei schildern. „Dass meine Kleinste weiß, was ein Drogendeal ist – das möchte ich als Mutter absolut nicht“, sagt sie verärgert.
Uns sind in den letzten Jahren nur Themen wie die Nichteinhaltung von Raucherzonen und das Fragen um Zigaretten und Kleingeld bekannt.
Florian Stolz, TSD-Geschäftsführer
Bild: Christof Birbaumer
Zwei unterschiedliche Problemwahrnehmungen
„Es kommen so viele wie noch nie zu uns“, berichtet Michael Hennermann. Laut der Studie „EU Homelessness Counts 2025“ waren am 6. Oktober 2025 in Innsbruck 1246 Erwachsene von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen. 175 davon lebten tatsächlich auf der Straße. Die Teestube zählt täglich rund 150 Besucher. Die Zahl deckt sich also mit der Studie. Hennermann sieht darin eine Überlastung der Einrichtung und fordert zusätzliche Anlaufstellen.
Eine Schließung oder Verlegung würde die Probleme nicht lösen, sondern verlagern. Hilfsangebote braucht es dort, wo die betroffenen Menschen tatsächlich sind.
Georg Willi, Innsbrucks Vize-Bürgermeister
Bild: Christof Birbaumer
TSD-Geschäftsführer Florian Stolz schätzt die Situation rund um das Nikado als weitgehend friedlich ein: „Uns sind in den letzten Jahren nur Themen wie die Nichteinhaltung von Raucherzonen und das Fragen um Zigaretten und Kleingeld bekannt.“
Familien fühlen sich von Politik im Stich gelassen
Beide Mütter haben sich bereits an Polizei und Politik gewandt, es sei jedoch nichts passiert. Die Probleme der Anrainer seien der Stadt bekannt. „Aber die allermeisten Besucher der Einrichtungen sind unauffällig“, sagt Vize-BM Georg Willi. Bei Konflikten würden die Mitarbeiter vermitteln.
Eine Schließung oder Verlegung sei „ausgeschlossen“. Für eine bessere Verteilung suche man nach weiteren Standorten. Nach all den Beschwerden fordern die Anrainer eine rasche spürbare Verbesserung in ihrer Umgebung.
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