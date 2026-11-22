Reinbacher will sich empfehlen

Für Reinbacher galt in seinem zweiten Saisonspiel das Motto, sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Vor einem Monat war der 22-Jährige nach einer Begegnung noch ins AHL-Farmteam der Kanadier zu Laval Rocket zurückbeordert worden. „Ich denke, meine Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ich bin ziemlich zufrieden, spiele gutes Eishockey und habe viel Selbstvertrauen“, hatte der Verteidiger laut NHL-Website vor dem Spiel erklärt. Gegen die Flyers stand Reinbacher bei zwei Toren auf dem Eis.