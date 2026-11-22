Mit einem Doppelpack hat Marco Rossi die Vancouver Canucks zu einem überraschenden Heimsieg gegen seinen früheren Arbeitgeber Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geführt. Der Vorarlberger erzielte beim 4:3-Erfolg im Penaltyschießen zwei Treffer und schrieb damit erstmals seit sechs Spielen wieder an. Sein engerer Landsmann David Reinbacher feierte indes sein NHL-Comeback für die Montreal Canadiens bei der 3:4-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers.
Den Canucks, die trotz des sechsten Saisonsieges weiter Liga-Schlusslicht sind, gelang die Sensation gegen den zuvor fünf Spiele unbesiegten Spitzenreiter aus Minnesota auch dank Rossi. Der rot-weiß-rote Center glich mit einem abgefälschten Schuss im Powerplay erst zum 1:1 (34.) aus. 83 Sekunden vor Spielende brachte der 25-Jährige, der zum besten Spieler des Spiels gewählt wurde, sein Team nach einem abgefälschten Pass in die Overtime. Zuvor hatte Zeev Buium (41.) für Vancouver ebenfalls gegen seinen früheren Club getroffen. Im Penaltyschießen war einzig Jake DeBrusk erfolgreich.
Reinbacher will sich empfehlen
Für Reinbacher galt in seinem zweiten Saisonspiel das Motto, sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Vor einem Monat war der 22-Jährige nach einer Begegnung noch ins AHL-Farmteam der Kanadier zu Laval Rocket zurückbeordert worden. „Ich denke, meine Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ich bin ziemlich zufrieden, spiele gutes Eishockey und habe viel Selbstvertrauen“, hatte der Verteidiger laut NHL-Website vor dem Spiel erklärt. Gegen die Flyers stand Reinbacher bei zwei Toren auf dem Eis.
Der Kärntner Marco Kasper kassierte mit den Detroit Red Wings beim 2:3 gegen die New York Islanders die siebente Niederlage in den jüngsten acht Begegnungen. Dem 22-jährigen Center, der wegen einer Verletzung eineinhalb Monate ausgefallen war, gelang ein Assist und damit sein zweiter Scorerpunkt in der laufenden Saison.
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