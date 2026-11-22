Am Samstag fanden in mehreren Kärntner Bezirken Perchtenläufe statt. Trotz hoher Sicherheitsauflagen und Polizeipräsenz kam es zu körperlichen Ausschreitungen. Die Täter sind derzeit unbekannt.
Im Bezirk Spittal an der Drau wurde ein Krampus bei einer Perchtenveranstaltung grob an den Hörnern gerissen. Der verkleidete 21-Jährige fiel mit voller Wucht seitlich zu Boden und konnte sich schließlich von seinem Angreifer befreien. Er wurde durch den Angriff schwer verletzt. Die Sanitäter der Johanniter versorgten ihn. Die Rettung brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus Spittal an der Drau. Der Täter ist derzeit unbekannt.
Zu einem ähnlichen Vorfall ist es beim Perchtenlauf in Wolfsberg gekommen. Ein 31-Jähriger wurde von einem unbekannten Zuschauer attackiert. Dieser schlug ihm mit der Faust auf die Brust. 45 Minuten nach dem Vorfall brach der Mann wegen der Verletzungen zusammen. Der Vorfall wurde von der Polizei aufgenommen. Der Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg gebracht. Die Ermittlungen laufen.
Zuschauer schmissen Fackeln in die Menge
Zwei Unbekannte schmissen beim Klagenfurter Perchtenlauf eine bengalische Fackel und mehrere Flugblätter in die Menschenmengen. Dabei waren sie auf dem Dach von einem Wohnhaus. Weiters rollten sie ein 3,5 mal 5 Meter großes Banner aus. Als die Beamten auf die politische Aktion aufmerksam wurden, waren die Täter schon geflüchtet. Das Banner wurde von der Berufsfeuerwehr mit einer Drehleiter entfernt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Dennoch laufen die Ermittlungen. Werden die Unbekannten gefasst, müssen sie mit einer verwaltungsrechtlichen Anzeige rechnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.