Zuschauer schmissen Fackeln in die Menge

Zwei Unbekannte schmissen beim Klagenfurter Perchtenlauf eine bengalische Fackel und mehrere Flugblätter in die Menschenmengen. Dabei waren sie auf dem Dach von einem Wohnhaus. Weiters rollten sie ein 3,5 mal 5 Meter großes Banner aus. Als die Beamten auf die politische Aktion aufmerksam wurden, waren die Täter schon geflüchtet. Das Banner wurde von der Berufsfeuerwehr mit einer Drehleiter entfernt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Dennoch laufen die Ermittlungen. Werden die Unbekannten gefasst, müssen sie mit einer verwaltungsrechtlichen Anzeige rechnen.



