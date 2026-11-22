„Der Ehrenpräsident, der Geschäftsführer und der ehemalige Geschäftsführer des FC Bayern haben alle kurz nacheinander öffentlich Musialas Vertrag infrage gestellt. Nach Ansicht der FIFPRO handelt es sich hierbei um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Ein Verein von Bayerns Rang sollte es besser wissen“, so die FIFPRO weiter. „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief gibt einem Verein keinen Anlass, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln, genauso wenig wie eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler automatisch ein Recht auf eine Gehaltserhöhung einräumt. Vereine, Ligen und Spielervereinigungen haben sich auf FIFA-Ebene darauf geeinigt, dass vertragliche Stabilität ein Kernprinzip des Sports ist. Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler. Die FIFPRO steht hinter Jamal Musiala und allen Spielern, die ihre Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie dies ebenfalls tun.“