Nachdem Sowohl Uli Hoeneß als auch Jan-Christian Dreesen und zuletzt auch Karl-Heinz Rummenigge den Vertrag von Jamal Musiala öffentlich infrage gestellt hatten, hat sich nun die Spieler-Gewerkschaft FIFPRO eingeschaltet. Sie verurteilt die Aussagen der Bayern-Bosse scharf ...
Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte unlängst beim „Sonntags-Stammtisch“ für Schlagzeilen gesorgt. In der „BR“-Senung meinte der 74-Jährige: „Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.“
„Summen nicht mehr darstellbar“
Auch Geschäftsführer Dreesen meldete sich öffentlich zu Wort und Aufsichtsratsmitglied Rummenigge legte nach dem 1:1 gegen Köln nach: „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“ Der 95-fache DFB-Teamspieler könne sich außerdem nicht vorstellen, „dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde.“
Aussagen, für die es nun seitens der FIFPRO Kritik hagelt. In einem Statement erklärte die Gewerkschaft: „Wir sind zutiefst besorgt über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der Führung des FC Bayern München, in denen der Vertrag von Jamal Musiala nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause infrage gestellt wird.“
Der FC Bayern habe gegenüber Musiala eine Fürsorgepflicht. Im gesamten Profifußball könne Unsicherheit über die Zukunft eines Spielers dessen psychische Gesundheit beeinträchtigen, insbesondere, wenn er sich gerade von einer Verletzung erholt.
„Der Ehrenpräsident, der Geschäftsführer und der ehemalige Geschäftsführer des FC Bayern haben alle kurz nacheinander öffentlich Musialas Vertrag infrage gestellt. Nach Ansicht der FIFPRO handelt es sich hierbei um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Ein Verein von Bayerns Rang sollte es besser wissen“, so die FIFPRO weiter. „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief gibt einem Verein keinen Anlass, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln, genauso wenig wie eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler automatisch ein Recht auf eine Gehaltserhöhung einräumt. Vereine, Ligen und Spielervereinigungen haben sich auf FIFA-Ebene darauf geeinigt, dass vertragliche Stabilität ein Kernprinzip des Sports ist. Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler. Die FIFPRO steht hinter Jamal Musiala und allen Spielern, die ihre Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie dies ebenfalls tun.“
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