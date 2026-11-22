„Auch nur ein Mensch“

„Heute sehen wir den Unterschied zwischen einem Levi-Hang und einem schweren Gurgl-Hang“, meinte ORF-Experte Thomas Sykora – ohne zu ahnen, wie schnell sich seine Worte bewahrheiten sollten. Denn nach gerade einmal elf Sekunden und 14 Toren war Braathens Rennen bereits wieder vorbei. Der Brasilianer fädelte ein und schied aus. „Er ist wohl auch nur ein Mensch“, lautete das schnelle Fazit von Polzer.