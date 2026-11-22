Bitterer Rückschlag für Lucas Pinheiro Braathen! Nach nur elf Sekunden war der Gurgl-Slalom für den Weltcupführenden und großen Favoriten bereits beendet. Besonders bitter – war der Brasilianer doch als Top-Favorit nach Gurgl gereist.
„Es kann sein, dass jetzt das passiert, was das Beste heute ist“, kündigte ORF-Kommentator Oliver Polzer den brasilianischen Überflieger Lucas Pinheiro Braathen an, als dieser mit Startnummer drei in den Gurgl-Slalom startete. Die ersten beiden Saisonrennen hatte er gewonnen und strotzte nur so vor Selbstvertrauen.
„Auch nur ein Mensch“
„Heute sehen wir den Unterschied zwischen einem Levi-Hang und einem schweren Gurgl-Hang“, meinte ORF-Experte Thomas Sykora – ohne zu ahnen, wie schnell sich seine Worte bewahrheiten sollten. Denn nach gerade einmal elf Sekunden und 14 Toren war Braathens Rennen bereits wieder vorbei. Der Brasilianer fädelte ein und schied aus. „Er ist wohl auch nur ein Mensch“, lautete das schnelle Fazit von Polzer.
Damit ist der Weg frei für ein neues Gesicht ganz oben auf dem Stockerl.
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