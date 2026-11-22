Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Samstagabend ein – wie sich herausstellen sollte – erst 15-jähriger Bursche im Tiroler Ötztal! Der Teenager machte zusammen mit Freunden mit Papas Auto eine unerlaubte Spritztour. Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, drückte er aufs Gas und flüchtete. Mit teils weit über 100 km/h und letztlich sogar über einen Forstweg. Doch vor einem Rehgehege war Endstation!
Szenen wie im Film spielten sich am späten Samstagabend im Tiroler Ötztal ab: Eigentlich wollte eine Polizeistreife in Umhausen nur eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchführen. Doch ein Pkw-Lenker dachte offenbar erst gar nicht daran, anzuhalten. Stattdessen gab der zunächst noch unbekannte Fahrer Gas – und löste damit eine spektakuläre Verfolgungsjagd aus.
Gefährliche Überholmanöver
Der Flüchtende raste vom Ortszentrum auf die B186 Ötztal Straße und dann weiter talauswärts. „Der Lenke setzte mehrere riskante Manöver – er überfuhr unter anderem Sperrflächen und überholte andere Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“, heißt es vonseiten der Ermittler. Durch eine 60er-Zone bretterte er etwa mit 132 km/h!
Nach Anhaltung auf Forstweg gerast
Auf Höhe des Ortsteils Tumpen schien die Flucht zunächst beendet. Die Polizei konnte das Fahrzeug anhalten. Doch der Lenker wollte offenbar weiter nicht aufgeben: Er wendete kurzerhand und raste erneut davon. Seine Fahrt führte schließlich über den Bereich Lehn/Platzl weiter.
Schließlich fuhr er über eine Forststraße durch steiles Gelände und musste auf Höhe Sattelwald aufgrund eines Rehgeheges das Auto stoppen.
Ermittler von der Polizei
Daraufhin bog der Fahrer auf eine Forststraße ab und fuhr durch steiles Gelände. Doch dann war Endstation: Auf Höhe Sattelwald versperrte ein Rehgehege den Weg! Ein Weiterkommen war nicht mehr möglich.
Drei Jugendliche sprangen zunächst aus dem Auto und liefen davon. Ein vierter Insasse konnte von den Beamten angehalten werden. Wenig später kehrten aber auch die drei zunächst Geflüchteten wieder zum Auto zurück.
Spritztour mit Auto, Mopedführerschein weg
Bei den anschließenden Erhebungen dann die „Überraschung“: Am Steuer saß ein erst 15-jähriger Einheimischer! „Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche das Fahrzeug seines Vaters unbefugt in Betrieb genommen hatte“, schildern die Ermittler. Die Jugendlichen wurden von der Polizei zurück nach Umhausen gebracht.
Der 15-jährige Verdächtige wurde seinem Vater übergeben. Ihm blüht jetzt großer Ärger. Und: Seinen Mopedführerschein musste er auch abgeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.