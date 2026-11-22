Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Samstagabend ein – wie sich herausstellen sollte – erst 15-jähriger Bursche im Tiroler Ötztal! Der Teenager machte zusammen mit Freunden mit Papas Auto eine unerlaubte Spritztour. Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, drückte er aufs Gas und flüchtete. Mit teils weit über 100 km/h und letztlich sogar über einen Forstweg. Doch vor einem Rehgehege war Endstation!