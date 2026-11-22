Beifahrer war abgängig gemeldet

Wie sich herausstellen sollte, saß ein erst 15-jähriger Grazer am Steuer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Mit an Bord hatte er einen 13-Jährigen, der zuvor als abgängig gemeldet worden war. Er wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Der 15-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Der 81-Jährige bekommt sein sichergestelltes Auto im Laufe des Sonntags zurück.