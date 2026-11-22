Samstagabend meldete ein 81-Jähriger in Graz sein Auto als gestohlen. In der Nacht entdeckten Polizisten den Pkw, nachdem der Lenker mehrere Verkehrsübertretungen begangen hatte. Am Steuer saß ein 15-Jähriger, am Beifahrersitz ein 13-Jähriger, der zudem als abgängig gemeldet war.
Samstagabend staunte ein 81-jähriger Grazer nicht schlecht, als sein geparktes Auto plötzlich weg war. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße.
Eine erste Fahndung verlief negativ. Gegen ein Uhr in der Nacht wurden dann aber Streifenpolizisten auf das gestohlene Fahrzeug aufmerksam. Nachdem der Lenker mehrere Verkehrsübertretungen begangen hatte, hielten ihn Polizisten auf der Grottenhofstraße an.
Beifahrer war abgängig gemeldet
Wie sich herausstellen sollte, saß ein erst 15-jähriger Grazer am Steuer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Mit an Bord hatte er einen 13-Jährigen, der zuvor als abgängig gemeldet worden war. Er wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Der 15-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Der 81-Jährige bekommt sein sichergestelltes Auto im Laufe des Sonntags zurück.
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