Nach VW: Jetzt startet auch Skoda Mega-Rückruf

Mehrere Millionen VW-Fahrzeuge betroffen

Erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass auch Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Ein VW-Sprecher hatte erklärt, bei internen Qualitätsüberprüfungen sei festgestellt worden, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen ein Problem an der Lenkung auftreten könne.