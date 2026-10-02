Nach VW: Jetzt startet auch Skoda Mega-Rückruf

Nach Volkswagen, Audi und Seat ist nun klar – auch Skoda ist immens von einem großangelegten Rückruf betroffen. Weltweit müssen rund 1,7 Millionen Fahrzeuge der tschechischen VW-Tochter überprüft werden. Hintergrund ist ein Problem an der Lenkung, das im schlimmsten Fall zu einem Lenkungsausfall führen könnte.
Betroffen sind laut den Daten des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Allein in Deutschland geht es demnach um rund 370.000 Fahrzeuge – wie viele in Österreich betroffen sind, ist noch unklar.
Nach der Beschreibung in der KBA-Rückrufdatenbank kann eine Schraube an der Lenkung brechen. Dadurch könne es zu einem Ausfall der Lenkung kommen. Als Gegenmaßnahme soll die betreffende Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt werden.
Eine Stellungnahme von Skoda lag zunächst nicht vor. Nach Angaben des KBA dürfte es sich um dasselbe Problem handeln, das bereits bei Fahrzeugen anderer VW-Marken zu den Rückrufen geführt hat.
Mehrere Millionen VW-Fahrzeuge betroffen
Erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass auch Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Ein VW-Sprecher hatte erklärt, bei internen Qualitätsüberprüfungen sei festgestellt worden, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen ein Problem an der Lenkung auftreten könne.
Für die nun betroffenen Skoda-Modelle soll die Lenkungsverschraubung durch das korrosionsbeständige Bauteil ersetzt werden.
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