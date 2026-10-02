So haben Chinesen leise die ganze Welt überrumpelt

Stocker beabsichtigt seit Langem, China zu besuchen. Eine gute Idee, denn was sich in China tut, bestimmt den Rest unseres Jahrhunderts: Chinas Automobil-Offensive, Chinas künstliche Intelligenz, Chinas Militärmacht: Hilflosigkeit in den USA, offene Münder im Silicon Valley, übliche Ratlosigkeit der EU. Der China-Schock hat die Alte Welt kalt erwischt.