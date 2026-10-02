Trotz Krise: Ländle-Mittelstand ist optimistisch

Leichte Entspannung beim wirtschaftlichen Umfeld

Laut der Studie sehen 66 Prozent der befragten Unternehmen den kommenden zwei bis drei Jahren optimistisch entgegen. Gleichzeitig ist eine leichte Entspannung beim wirtschaftlichen Umfeld erkennbar: Zwar sagen noch immer 55 Prozent der Betriebe, dass ihre Marktbedingungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren schwieriger geworden sind – im Vergleich zu 2024 (68 Prozent) sind das aber ganze 13 Prozentpunkte weniger. 36 Prozent gaben an, dass sich für sie die Situation nicht verändert habe, neun Prozent nehmen sogar eine Erleichterung wahr. „Vorarlbergs Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen auch in einem anspruchsvollen Umfeld große Widerstandskraft. Besonders ermutigend ist, dass der Optimismus stabil bleibt und sechs von zehn Betrieben investieren wollen. Das zeigt, dass unsere KMU nicht nur auf aktuelle Herausforderungen reagieren, sondern ihre Zukunft aktiv gestalten“, fasst Martin Jäger, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen, die Ergebnisse zusammen.